El Maestro: bu galibiyet karakter göstergesi:

Trendyol 1. Lig 15. haftasında Manisa FK, Manisa 19 Mayıs Stadyumunda konuk ettiği Pendikspor'u 2-0 yendi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Manisa Teknik Direktörü Nestor El Maestro ve Pendikspor Teknik Direktörü Murat Şahin karşılaşmayı değerlendirdi.

El Maestro, galibiyetin takım için önemini vurgulayarak, "Bugün bizim için çok önemli bir galibiyetti. İki takımın aşağı yukarı aynı seviyede olduğunu gördük. Maçın zor olacağını bekliyorduk ve gerçekten zor bir maç oldu. Bu galibiyet bizim için daha çok karakter göstergesi. Çok mutluyum. İkinci yarıda oynadığımız futbolla kazanmayı hak ettiğimizi düşünüyorum" dedi. Teknik direktörün sözleri, takımın mücadeleci kimliğine ve ikinci yarıdaki performansa dikkat çekti.

Murat Şahin: finalde eksiklerimiz belirleyici oldu:

Pendikspor cephesinde Murat Şahin, maç boyunca iyi bir oyun ortaya koyduklarını ancak son vuruşlarda etkisiz kaldıklarını belirtti. Şahin, "Bence göreve geldiğimden beri oynadığımız 4 maç içerisinde oyun anlamında sahaya yansıttığımız en iyi performanstı. Kaçırdığımız çok net pozisyonlar var. Rakibe sadece verdiğimiz iki duran topta kafa vuruşuyla pozisyon verdik. Oyunun tamamında hâkim olan, istediklerini yapan ve rakibin eksiklerinin üzerine giden ancak final konusunda eksik kalan bir takımdık" ifadelerini kullandı.

Teknik adam, kaçan fırsatların maç sonucunu belirlediğini vurgulayarak, "Açıkçası 0-0'a üzüleceğim bir maçta mağlup ayrılmak çok daha üzücü oldu" diye konuştu. Şahin maçın genelinde takımın üretkenliğine rağmen bitiricilik sorununa dikkat çekti.

Şahin sözlerini, "Final pozisyonlarında biraz daha etkili ve net olabilsek çok farklı kazanabileceğimiz maçı kaybettik. Bundan sonra eksiklerimizin üzerine çalışmaya devam edeceğiz. Milli arayı bence çok iyi geçirdik. Oyuncularımız sahada ellerinden geleni yaptı. Ancak futbolda gol atamazsanız kazanmak kolay olmuyor. Bugün bizim başımıza gelen de buydu. Buradan ayağa kalkıp yolumuza devam etmek zorundayız. Eksiklerimizin üzerine çalışmalıyız. Bir an önce maç kazanmak zorundayız. İnşallah gelecek haftanın hazırlıklarına bu doğrultuda başlayacağız." şeklinde tamamladı ve takımını toparlama kararlılığını ortaya koydu.

MANİSA FK TEKNİK DİREKTÖRÜ NESTOR EL MAESTRO