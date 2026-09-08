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Karaman Çeltek Mahallesi'nde temel kenarında pompalı tüfek bulundu

Karaman Çeltek Mahallesi'nde bir evin bahçe temelinde vatandaşların bulduğu pompalı tüfek, olay yeri incelemesi sonrası polis tarafından emniyete götürüldü.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 09:26

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Karaman Çeltek Mahallesi'nde temel kenarında pompalı tüfek bulundu

olay yeri ve ihbar:

Olay, Çeltek Mahallesi 183. Sokak üzerinde meydana geldi. Sokaktaki bir evin bahçe temelinde vatandaşlar tarafından bir pompalı tüfek fark edildi. Durum, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi ve olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

polis müdahalesi ve inceleme:

Olay yerine intikal eden ekipler çevrede güvenlik önlemleri alırken, olay yeri inceleme ekipleri tüfek ve çevresinde detaylı inceleme yaptı. İncelemelerin ardından tüfek, polis ekipleri tarafından muhafaza altına alınarak emniyete götürüldü.

Polis ekipleri, tüfeği bahçeye bırakan kişi ya da kişilerin tespit edilmesi için çalışma başlattı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

KARAMAN’DA BİR EVİN BAHÇESİNDEKİ TEMEL YANINDA POMPALI TÜFEK BULUNDU. İHBAR ÜZERİNE OLAY YERİNE...

KARAMAN’DA BİR EVİN BAHÇESİNDEKİ TEMEL YANINDA POMPALI TÜFEK BULUNDU. İHBAR ÜZERİNE OLAY YERİNE GELEN POLİS EKİPLERİ, TÜFEĞİ MUHAFAZA ALTINA ALDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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