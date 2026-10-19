Karaman: kontrollü oyunla üst sıralara tırmanacağız

Karaman'ın maç sonrası değerlendirmesi:

Trendyol 1. Lig’in 11. haftasında konuk ettiği Mardin 1969 Spor karşısında sahadan 4-2 galip ayrılan Esenler Erokspor’da teknik direktör Hikmet Karaman, maçın ardından takımının hedeflerini ve müsabakanın kritik noktalarını değerlendirdi.

Karaman, yoğun fikstüre dikkat çekerek, "15 günde bütün takımlar 4 maç oynuyor. Buna da alışmalıyız, oyuncularımız da alışabilmeli" ifadelerini kullandı. Maç içindeki değişikliklerden ve oyuna müdahalelerinden memnun olduğunu belirten Karaman, ilk golden sonra daha rahat oynanmaları gerektiğini ancak yedikleri gollerin çıkışta kaybedilen toplardan kaynaklandığını sözlerine ekledi.

maçın kırılma anları:

Karaman, ikinci yarıda yapılan hamlelerin işlediğini anlattı: "İkinci yarı üç oyuncu değiştirdik, daha sonra tek oyuncu ve oyunun içerisinde farklı pozisyon değişiklikleri yaptık. Bence iyi bir maç oldu. 6 tane gol var." Teknik adam, özellikle skoru 3-2 yaptıktan sonra rakibin üzerlerine yüklendiğini ve bunun boş alanlar yarattığını, dördüncü golün gelmesiyle rahatladıklarını belirtti.

Rakibe ilişkin övgüler de paylaşan Karaman, "Yeni çıkan takım iyi mücadele ediyor, iyi oynuyorlar. Hem yönetimi, başkanı, oyuncularını da tebrik ediyorum" dedi ve kendi takımını da kutladı. Ayrıca, sezon başında ligin alt sıralarında başladıklarını, ancak "yavaş yavaş emin adımlarla yukarı yükselmek istiyoruz" hedefini yineledi.

ligin rekabeti ve hakem yönetimi:

Karaman ligdeki denge ve rekabete değinerek, bu sezon 1. Lig'in geçen yıla kıyasla daha rekabetçi olduğunu söyledi: "Sondan 4. takımla play-off’un en son sırasındaki takım arasında fazla bir uçurum yok. Sadece ilk iki takım arasıyla aralarında bir uçurum var. Bu da dikkat çekici, rakamsal bir özellik."

Deneyimli çalıştırıcı, maçın hakem triosuna da övgüde bulundu: "3 haftadır genç hakemler geliyor, 3-4 maç yönetmiş. Ama bugün hakem arkadaşımızı, triosunu 4. hakemine kadar tebrik ediyorum. Oyunun kritik bölümlerinde çok temkinli olarak, tempoları da çok yüksekti. Pozisyonu yakından takip ederek iyi bir maç yönettiler." Karaman, bu performansın devam etmesini temenni etti.

Karaman ayrıca, takımının fikstür dezavantajlarına rağmen gösterdiği dirençle ilerlemek istediklerini ve bundan önce üç maçı deplasmanda oynadıklarını, bunun maçtaki performansı etkileyebileceğini aktardı.

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Mardin 1969 Spor'u 4-2'lik skorla yenen Esenler Erokspor'da Teknik Direktör Hikmet Karaman, emin adımlarla ligin üst sıralarına yükselmek istediklerini dile getirdi.