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Karaman'da 11 kasım'da 4 bin 800 fidan toprakla buluştu

Karaman'da 11 kasım anısına kent genelinde düzenlenen etkinliklerde toplam 4 bin 800 fidan dikildi; programa protokol ve çok sayıda vatandaş katıldı.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 14:53

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EDİTÖR: Aslı Han

Karaman'da 11 kasım'da 4 bin 800 fidan toprakla buluştu

Karaman'da 11 Kasım'da düzenlenen fidan dikim programı

Karaman'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında kent genelinde 4 bin 800 fidan toprakla buluşturuldu. Karaman Valiliği öncülüğünde yürütülen çalışmalar, hem toplumsal farkındalık oluşturmayı hem de yerel ağaçlandırma hedeflerine katkı sağlamayı amaçladı.

Gökçe köyü ağaçlandırma alanında uygulama:

Valiliğin programı çerçevesinde Gökçe köyü yakınlarındaki ağaçlandırma sahasında yapılan törende bin fidan dikildi ve fidanlara can suyu verildi. Etkinlik, ağaçlandırma sahasının vatan için kalıcı bir yatırım olarak güçlendirilmesine odaklandı.

Katılımcılar ve programın tamamlanması:

Programa Vali Yardımcısı Mustafa Karaca, Cumhuriyet Başsavcısı Tuba Ersöz Ünver, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Saygılı, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Program, katılımcıların fidanları toprakla buluşturup can suyu vermesinin ardından sona erdi.

KARAMAN’DA 11 KASIM MİLLİ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN ETKİNLİKLERDE KENT GENELİNDE 4...

KARAMAN’DA 11 KASIM MİLLİ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN ETKİNLİKLERDE KENT GENELİNDE 4 BİN 800 FİDAN TOPRAKLA BULUŞTURULDU.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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