Karaman'da 11 kasım'da 4 bin 800 fidan toprakla buluştu

Karaman'da 11 Kasım'da düzenlenen fidan dikim programı

Karaman'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında kent genelinde 4 bin 800 fidan toprakla buluşturuldu. Karaman Valiliği öncülüğünde yürütülen çalışmalar, hem toplumsal farkındalık oluşturmayı hem de yerel ağaçlandırma hedeflerine katkı sağlamayı amaçladı.

Gökçe köyü ağaçlandırma alanında uygulama:

Valiliğin programı çerçevesinde Gökçe köyü yakınlarındaki ağaçlandırma sahasında yapılan törende bin fidan dikildi ve fidanlara can suyu verildi. Etkinlik, ağaçlandırma sahasının vatan için kalıcı bir yatırım olarak güçlendirilmesine odaklandı.

Katılımcılar ve programın tamamlanması:

Programa Vali Yardımcısı Mustafa Karaca, Cumhuriyet Başsavcısı Tuba Ersöz Ünver, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Saygılı, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Program, katılımcıların fidanları toprakla buluşturup can suyu vermesinin ardından sona erdi.

KARAMAN’DA 11 KASIM MİLLİ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN ETKİNLİKLERDE KENT GENELİNDE 4 BİN 800 FİDAN TOPRAKLA BULUŞTURULDU.