Karaman'da 171 proje aynı anda yürütülüyor: yatırımlar 51 milyar 992 milyon 749 bin lira

Vali Hayrettin Çiçek başkanlığında toplantı yapıldı:

Karaman Valisi Hayrettin Çiçek başkanlığında, Valilik Karamanoğlu Mehmet Bey Toplantı Salonunda İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda kent genelinde yürütülen yatırımlar ve devam eden projeler ele alındı.

Proje sayıları ve tamamlanan işler:

Vali Çiçek, toplantıda 2026 yılında mahalli idarelerin yatırımları dahil toplam 171 proje üzerinde çalışıldığını belirterek, bunlardan 47'sinin tamamlandığını söyledi. Diğer projelerin ise devam ettiğini ifade etti.

Yatırım tutarı ve bilgilendirme:

Çiçek, yatırımların toplam tutarının 51 milyar 992 milyon 749 bin lira olduğunu kaydetti. Konuşmanın ardından yatırımcı kuruluşların bölge temsilcileri söz alarak il genelindeki yatırımların gerçekleşme durumu ve devam eden projeler hakkında kurul üyelerine bilgi verdi.

KARAMAN’DA 2026 YILINDA MAHALLİ İDARELERİN YATIRIMLARI DAHİL TOPLAM 171 PROJE ÜZERİNDE ÇALIŞILDIĞI, BU PROJELERDEN 47’SİNİN TAMAMLANDIĞI BİLDİRİLDİ.