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Karaman'da asayiş uygulamalarında 11 şüpheli tutuklandı

Karaman'da 25 Ekim-2 Kasım uygulamalarında 2 bin 122 GBT yapıldı; 18 aranan yakalandı, 11'i tutuklandı; çok sayıda araç ve uyuşturucu ele geçirildi.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 14:14

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Karaman'da asayiş uygulamalarında 11 şüpheli tutuklandı

uygulamanın kapsamı:

Karaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 25 Ekim - 02 Kasım 2026 tarihleri arasında asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında toplam 2 bin 122 kişiye GBT sorgulaması yapıldı. Yapılan kontrollerde çeşitli suçlardan aranan 18 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi; mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 11 kişi tutuklandı.

trafik denetimlerinin sonuçları:

Trafik uygulamalarında sürücülere yönelik çok sayıda işlem gerçekleştirildi. 52 sürücü ehliyetsiz veya yetersiz ehliyetle araç kullanmaktan, 74 sürücü kamunun huzur ve düzenini bozacak şekilde araç kullanmaktan, 8 sürücü ise alkollü araç kullanmaktan işlem gördü. Denetimler sırasında 164 araç trafikten men edilirken, 9 sürücü belgesine el konuldu.

ele geçirilen malzemeler ve emniyetin açıklaması:

Operasyonlarda çeşitli suç unsur ve delilleri de ele geçirildi. Ekiplerce 2 ruhsatsız tüfek, 3 kesici ve delici alet, 1 gram esrar, 1 gram eroin, 10 uyuşturucu hap, 24 gram metamfetamin ile 120 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Emniyet yetkilileri, vatandaşların huzur ve güvenliğini tehdit eden suç ve suçlularla mücadelenin yer, zaman ve mesai mefhumu gözetmeksizin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. Yetkililer, denetimlerin aralıksız devam edeceğini vurguladı.

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE 25 EKİM - 02 KASIM 2026 TARİHLERİ ARASINDA ASAYİŞ VE TRAFİK...

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE 25 EKİM - 02 KASIM 2026 TARİHLERİ ARASINDA ASAYİŞ VE TRAFİK UYGULAMALARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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