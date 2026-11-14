Dolar 50,3447 +0,12%
Euro 55,4947 -0,22%
Bist 11.842,82 +0,27%
Altın Gram 6.292,54 +0,06%
EUR/USD 1,1028 -0,29%
Brent Petrol 96,08 +0,27%
--°

Karaman'da aydınlatma direğine çarpan araç olay yerinde terk edildi

Hamidiye Mahallesi'nde saat 22.30'da İbrahim Öktem Bulvarı'nda kontrolden çıkan 70 AR 586 plakalı otomobil aydınlatma direğine çarpıp sürücüsünün terk ettiği bildirildi.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 00:43

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Karaman'da aydınlatma direğine çarpan araç olay yerinde terk edildi

Karaman'da otomobil aydınlatma direğine çarptı

Kaza, saat 22.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi İbrahim Öktem Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil kaldırımda bulunan aydınlatma direğine çarptı.

Kazanın detayları:

Olay yerinde yapılan ilk tespitlerde kazaya karışan aracın 70 AR 586 plakalı olduğu belirlendi. Çarpmanın etkisiyle aydınlatma direğinde belirgin hasar oluşurken, çevredeki güvenlik kamerası ve görgü bilgileri üzerinden olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin inceleme başlatıldı.

Olay sonrası müdahale ve soruşturma:

Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede sürücünün olay yerinde olmadığı, otomobilin sürücü tarafından bırakıldıktan sonra terk edildiği tespit edildi. Hasar gören direk için elektrik arıza ekipleri tarafından kontrol yapıldı ve araç daha sonra çekiciyle olay yerinden kaldırıldı. Polis ekipleri, terk edilmiş aracın bırakılma nedenleri ile sürücünün tespitine yönelik tahkikatı sürdürüyor.

KARAMAN’DA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİLİN AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPTIĞI KAZANIN ARDINDAN SÜRÜCÜ...

KARAMAN’DA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİLİN AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPTIĞI KAZANIN ARDINDAN SÜRÜCÜ, ARACINI BIRAKARAK OLAY YERİNDEN AYRILDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bolu'da d-100'de tırla çarpışan otomobil refüje çıktı: 1 yaralı
images

Kastamonu’da okulların çevresi etap etap denetlendi: binlerce kişi ve araç kontr...
images

Kumlu'da çıkan yangın evde hasara yol açtı, can kaybı yok
images

Altınözü'nde kontrolden çıkan araç zeytinliğe uçtu, sürücü yaralandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kastamonu’da okulların çevresi etap etap denetlendi: binlerce kişi ve araç kontrol edildi

Kumlu'da çıkan yangın evde hasara yol açtı, can kaybı yok

Hatay’ın hasarından ihyasına: yeniden inşa süreci COP31’de paylaşıldı

Altınözü'nde kontrolden çıkan araç zeytinliğe uçtu, sürücü yaralandı

TREND HABERLER

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

U15'te Kayseri'den farklı zafer: namağlup liderlik play-off biletini getirdi

Üniversite ve CW Enerji tarımda dikey güneş enerjisi uygulamasını hayata geçiriyor

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi

Gece saatlerinde Şabaniye'de otomobil refüje çarptı, sürücü yaralandı

Balıkesir Üniversitesi yönetimi Ayvalık Meslek Yüksekokulu'nda akreditasyon ve eğitim çalışmaları için bir araya geldi

Kartepe'de kasımın erken karı aileleri zirveye taşıdı

Bursa firmaları Afrika pazarına ortak üretim ve teknolojiyle açılıyor