Karaman'da aydınlatma direğine çarpan araç olay yerinde terk edildi

Karaman'da otomobil aydınlatma direğine çarptı

Kaza, saat 22.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi İbrahim Öktem Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil kaldırımda bulunan aydınlatma direğine çarptı.

Kazanın detayları:

Olay yerinde yapılan ilk tespitlerde kazaya karışan aracın 70 AR 586 plakalı olduğu belirlendi. Çarpmanın etkisiyle aydınlatma direğinde belirgin hasar oluşurken, çevredeki güvenlik kamerası ve görgü bilgileri üzerinden olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin inceleme başlatıldı.

Olay sonrası müdahale ve soruşturma:

Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede sürücünün olay yerinde olmadığı, otomobilin sürücü tarafından bırakıldıktan sonra terk edildiği tespit edildi. Hasar gören direk için elektrik arıza ekipleri tarafından kontrol yapıldı ve araç daha sonra çekiciyle olay yerinden kaldırıldı. Polis ekipleri, terk edilmiş aracın bırakılma nedenleri ile sürücünün tespitine yönelik tahkikatı sürdürüyor.

KARAMAN’DA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİLİN AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPTIĞI KAZANIN ARDINDAN SÜRÜCÜ, ARACINI BIRAKARAK OLAY YERİNDEN AYRILDI.