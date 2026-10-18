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Karaman'da kapsamlı uygulama: 54 aranan şahıs yakalandı

Karaman'da 9-18 Ekim'de jandarma denetimlerinde 15 bin 479 kişi ve 7 bin 33 araç sorgulandı; çeşitli suçlardan aranan 54 kişi yakalandı, 12 tutuklandı.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 18:52

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Karaman'da kapsamlı uygulama: 54 aranan şahıs yakalandı

Karaman'da kapsamlı uygulama: 54 aranan şahıs yakalandı

Karaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 9-18 Ekim tarihlerinde asayiş, narkotik ve trafik odaklı gerçekleştirilen denetimlerle kent genelinde geniş çaplı bir güvenlik taraması yürüttü. Yapılan sorgulamalarda toplam 15 bin 479 kişi ve 7 bin 33 araç kontrol edildi. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile asayiş ekiplerinin ortak çalışması sonucu çeşitli suçlardan aranan 54 kişi yakalandı.

denetimin kapsamı ve sayısal sonuçlar:

Uygulama 9-18 Ekim arasındaki dönemi kapsıyor ve kontrol edilen kişi sayısı ile araç adedi, ekiplerin geniş bir yelpazede tarama yaptığını gösteriyor. Yakalanan 54 şahıs, sorgulanan her yaklaşık 287 kişiden 1'ine karşılık geliyor; adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu sonuçlar, operasyonların arananların tespit edilmesinde belirgin bir etki yarattığını ortaya koyuyor.

ele geçirilen malzemeler ve uygulamanın hedefleri:

Ekiplerin arama ve denetimleri sırasında ele geçirilenler arasında 10 litre etil alkol, 6 litre bandrolsüz viski, 10 litre bandrolsüz kaçak rakı, alkol yapımında kullanılan 2 kit, 120 paket bandrolsüz sigara ile çeşitli kazı malzemeleri yer aldı. Bu bulgular, hem kaçakçılıkla mücadele hem de kamu düzenini tehdit edebilecek faaliyetlerin engellenmesine yönelik adımların alındığını gösteriyor.

Karaman İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, kentte huzur ve güvenliğin sürdürülmesi amacıyla denetim ve uygulamaların kararlı ve kesintisiz şekilde devam edeceği vurgulandı. Ekiplerin koordineli çalışması ve kapsamlı kontrolleri, vatandaşların güvenlik algısına katkı sağlamayı hedefliyor.

ELE GEÇİRİLENLER

ELE GEÇİRİLENLER

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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