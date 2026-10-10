Karaman'da kapsamlı uygulama: 80 aranan kişi yakalandı, 12'si cezaevine gönderildi

denetimlerin kapsamı ve uygulama dönemine ilişkin bilgiler:

Karaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla 25 Eylül-9 Ekim 2026 tarihleri arasında il genelinde kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Asayiş, narkotik ve trafik olaylarının önlenmesine yönelik çalışmalarda toplam 33 bin 19 kişi ve 10 bin 725 araç sorgulandı.

yakalanan şüpheliler ve adli süreç:

Jandarma Dedektifleri (JASAT) ile asayiş ekiplerinin koordineli çalışmaları sonucunda çeşitli suçlardan aranan 80 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 12'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ele geçirilen uyuşturucu, kaçak ürünler ve deliller:

Denetimler ve aramalarda metamfetamin, eroin ve kenevir bitkisinin yanı sıra çok sayıda kaçak ve bandrolsüz ürün ele geçirildi. Bunlar arasında 20 litre etil alkol, 32,5 litre bandrolsüz kaçak viski, 14,5 litre bandrolsüz kaçak rakı ve 750 mililitre bandrolsüz şarap yer aldı. Operasyonlarda ayrıca kıyılmış tütün, 50 paket Maraş otu, bin adet boş makaron ve 2 bin 79 paket bandrolsüz kaçak sigara bulundu.

Aramalar sırasında tarihi eser olduğu değerlendirilen 10 sikke ve 3 obje ile 2 dedektöre de el konuldu. Ele geçirilen materyaller ve şüphelilere ilişkin adli süreçler devam ediyor.

İl Jandarma Komutanlığı, kentte huzur ve güven ortamının sağlanmasına yönelik denetim ve çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

KARAMAN'DA JANDARMA EKİPLERİNİN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ASAYİŞ DENETİMLERDE ARANAN 80 KİŞİ YAKALANIRKEN, UYUŞTURUCU VE KAÇAK ÜRÜNLER ELE GEÇİRİLDİ.