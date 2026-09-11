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Karaman'da kasisten geçen çöp kamyonu işçilerin yere düşmesine yol açtı

Karaman'da 70 AG 686 plakalı çöp kamyonunun kasisten geçmesi sırasında iki temizlik işçisi yere düştü; birinin durumu ağır, kaza görüntülendi.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 11:22

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Karaman'da kasisten geçen çöp kamyonu işçilerin yere düşmesine yol açtı

Olayın gelişimi:

Sabah saatlerinde Ahmet Yesevi Mahallesi 30 Ağustos Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, Ü.K. (36) idaresindeki Karaman Belediyesi'ne ait 70 AG 686 plakalı çöp kamyonu kasisten geçtiği esnada arkasında bulunan temizlik işçileri Mehmet Ş. (37) ile Furkan T. (28) dengesini kaybederek asfalt zemine düştü.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı işçilere olay yerinde ilk müdahaleler yapıldıktan sonra ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldılar. Tedavi altına alınan işçilerden Furkan T.'nin sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kaza anı ve görüntüler:

Olayın meydana geldiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kamyonun kasisten geçtiği sırada aracın sallandığı, iki işçinin dengesini kaybedip yere düştüğü ve durumu fark eden sürücünün araçtan inerek yardıma koştuğu görülüyor.

Soruşturma ve inceleme:

Olay yeri inceleme ekipleri kazanın yaşandığı caddede detaylı çalışma yaptı. Kazayla ilgili olarak yetkili birimler tarafından tahkikat başlatıldı ve olayın nedenleri araştırılıyor.

KARAMAN&#039;DA ÇÖP KAMYONUNDAN DÜŞEN 2 TEMİZLİK İŞÇİSİ YARALANDI.

KARAMAN'DA ÇÖP KAMYONUNDAN DÜŞEN 2 TEMİZLİK İŞÇİSİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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