Karaman'da kavşak çarpışması: üç kişi yaralandı, kaza güvenlik kamerasında

kaza nasıl gerçekleşti:

Karaman'ın Hamidiye Mahallesi Sanayi Caddesi üzerindeki kavşakta meydana gelen kazada, 35 ZV 0834 plakalı Opel'i Mehmet T. yönetiyordu; karşı yönden gelen 70 ADC 446 plakalı Toyota'nın sürücüsü ise Ertuğrul Y. idi.

İki otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri savrularak yol kenarındaki beton duvara çarparak durabildi.

yaralananlar ve müdahale:

Kazada Ertuğrul Y. ile araçlardaki iki yolcu olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı; yaralılar ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

görüntüler ve soruşturma:

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı; görüntülerde iki otomobilin kavşakta çarpıştığı anlar yer alıyor.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı ve incelemeler sürüyor.

Genel olarak kavşaklarda öncelik, hız kontrolü ve trafik işaretlerine uyulmasının önemine dikkat çekiliyor.

KARAMAN’DA İKİ OTOMOBİLİN KAVŞAKTA ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 3 KİŞİ YARALANDI.