Dolar 48,9962 +0,02%
Euro 55,6202 -0,16%
Bist 12.450,77 -1,13%
Altın Gram 6.569,16 +0,04%
EUR/USD 1,1348 -0,22%
Brent Petrol 98,13 +0,31%
--°

Karaman'da kavşak çarpışması: üç kişi yaralandı, kaza güvenlik kamerasında

Hamidiye Mahallesi'nde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu sürücüler ve yolculardan oluşan üç kişi yaralandı; kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 10:18

GÜNCELLEME: 29 Eylül 2026 - 10:22

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Karaman'da kavşak çarpışması: üç kişi yaralandı, kaza güvenlik kamerasında

kaza nasıl gerçekleşti:

Karaman'ın Hamidiye Mahallesi Sanayi Caddesi üzerindeki kavşakta meydana gelen kazada, 35 ZV 0834 plakalı Opel'i Mehmet T. yönetiyordu; karşı yönden gelen 70 ADC 446 plakalı Toyota'nın sürücüsü ise Ertuğrul Y. idi.

İki otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri savrularak yol kenarındaki beton duvara çarparak durabildi.

yaralananlar ve müdahale:

Kazada Ertuğrul Y. ile araçlardaki iki yolcu olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı; yaralılar ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

görüntüler ve soruşturma:

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı; görüntülerde iki otomobilin kavşakta çarpıştığı anlar yer alıyor.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı ve incelemeler sürüyor.

Genel olarak kavşaklarda öncelik, hız kontrolü ve trafik işaretlerine uyulmasının önemine dikkat çekiliyor.

KARAMAN’DA İKİ OTOMOBİLİN KAVŞAKTA ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 3 KİŞİ...

KARAMAN’DA İKİ OTOMOBİLİN KAVŞAKTA ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 3 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Burdur'da kız isteme töreninde havai fişek atan kişiye soruşturma açıldı
images

İstanbul'da 12 olayın bağlantısı çözüldü: eş zamanlı operasyonlarda 11 gözaltı
images

Elazığ-keban yolunda araç ağaca çarptı, 4 kişi yaralandı
images

Nusaybin'de itfaiye operasyonu: balkonda mahsur kalan iki kişi güvenli şekilde t...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

İstanbul'da 12 olayın bağlantısı çözüldü: eş zamanlı operasyonlarda 11 gözaltı

Sigortanın dört elementten doğan güvence vaadi

Elazığ-keban yolunda araç ağaca çarptı, 4 kişi yaralandı

Nusaybin'de itfaiye operasyonu: balkonda mahsur kalan iki kişi güvenli şekilde tahliye edildi

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi

Kayserispor u-19'ten sezon açılışında kritik üç puan