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Karaman'da kavşakta çarpışma: otomobil sürücüsü hastaneye kaldırıldı

Karaman'da Cumhuriyet Mahallesi 650. Sokak kavşağında okul servisi ile 34 UJ 8938 plakalı otomobil çarpıştı; sürücü Ü.A. yaralandı, olayla ilgili tahkikat sürüyor.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 11:12

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Karaman'da kavşakta çarpışma: otomobil sürücüsü hastaneye kaldırıldı

Karaman'da kavşakta çarpışma: otomobil sürücüsü hastaneye kaldırıldı

Karaman'da sabah saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi 650. Sokak üzerindeki kavşakta bir okul servisi ile otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Olayda otomobil sürücüsü Ü.A. yaralandı.

kaza ve müdahale:

Edinilen bilgiye göre, 34 UJ 8938 plakalı Opel marka otomobil ile 70 C 0094 plakalı okul servisi kavşakta çarpıştı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi ve olay yerinde ilk müdahale yapıldı.

soruşturma sürüyor:

Yaralı sürücü Ü.A., olay yerindeki müdahalenin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak emniyet ekipleri tarafından tahkikat başlatıldı.

KARAMAN&#039;DA OKUL SERVİSİ İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ...

KARAMAN'DA OKUL SERVİSİ İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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