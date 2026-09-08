Dolar 48,4552 +0,04%
Euro 56,3075 +0,08%
Bist 14.110,01 -0,29%
Altın Gram 6.928,78 -0,65%
EUR/USD 1,1617 -0,07%
Brent Petrol 98,38 +2,18%
--°

Karaman'da sağlık sokağı ve yürüyüşle hareket çağrısı

Karaman'da 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası'nda Aktekke Millet Bahçesi'nde düzenlenen yürüyüş ve Sağlık Sokağı etkinliğinde ücretsiz sağlık taramalar yapıldı.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 12:12

GÜNCELLEME: 08 Eylül 2026 - 12:19

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Karaman'da sağlık sokağı ve yürüyüşle hareket çağrısı

Karaman'da halk sağlığı haftası etkinliği gerçekleştirildi

Karaman'da 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında, "Sağlıklı Toplum, Güçlü Yarınlar" sloganıyla farkındalık yürüyüşü ve Sağlık Sokağı etkinliği düzenlendi. Program, Karaman İl Sağlık Müdürlüğü öncülüğünde; Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türk Kızılay ve Yeşilay katkılarıyla Aktekke Millet Bahçesi'nde gerçekleştirildi.

Etkinliğin organizasyonu:

Etkinlik, bando eşliğinde yapılan yürüyüşle başladı ve katılımcılara sağlıklı ve hareketli yaşamın önemi anlatıldı. Kurulan Sağlık Sokağı alanında fizyoterapist eşliğinde esneme egzersizleri yaptırıldı ve vatandaşlara uygulamalı yönlendirmeler sunuldu.

Sağlık taramaları ve hizmetler:

Sağlık Sokağı'nda tansiyon, boy, kilo, bel çevresi, kan şekeri ölçümü ve diyabet risk skoru değerlendirmeleri ücretsiz olarak uygulandı. Ayrıca "Hareket yaşını öğren" uygulaması kapsamında kas gücü testleri ile karbonmonoksit ölçümü ve sigara bırakma danışmanlığı hizmetleri verildi.

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Usum Utku Alkın, etkinlikte yaptığı konuşmada, "3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında halkımızla bir araya geldik. Etkinlikte emeği geçen tüm kurumlara ve tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Halkımıza sağlık için hareket et diyor ve Sağlıklı Hayat Merkezlerimize davet ediyorum" dedi.

KARAMAN’DA 3-9 EYLÜL HALK SAĞLIĞI HAFTASI ÇERÇEVESİNDE &quot;SAĞLIKLI TOPLUM, GÜÇLÜ YARINLAR&quot;...

KARAMAN’DA 3-9 EYLÜL HALK SAĞLIĞI HAFTASI ÇERÇEVESİNDE "SAĞLIKLI TOPLUM, GÜÇLÜ YARINLAR" SLOGANIYLA FARKINDALIK YÜRÜYÜŞÜ VE SAĞLIK SOKAĞI ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sıcak tabakla daha uzun süre tok kalmanın ipuçları
images

Çine OSB'de kreşle iş gücüne destek dönemi başlıyor
images

Muğla'da kırtasiye etiketleri sıkı denetim altında
images

Türk Hava Yolları, Liverpool formalarında yeni bir dönemin kapısını aralıyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Gabar'dan 83-84 bin varil: enerji ve terörle mücadelede yeni ekonomik ufuk

Yaya geçidinde sönen Güneş için adalet arayışı

Aliağa'da erken tanı için Pembe Prenses üç hafta hizmette

Essen'de veda: ATGB başkonsolos Taylan Özgür Aydın'a teşekkür ziyaretinde

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı