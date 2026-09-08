Karaman'da sağlık sokağı ve yürüyüşle hareket çağrısı

Karaman'da halk sağlığı haftası etkinliği gerçekleştirildi

Karaman'da 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında, "Sağlıklı Toplum, Güçlü Yarınlar" sloganıyla farkındalık yürüyüşü ve Sağlık Sokağı etkinliği düzenlendi. Program, Karaman İl Sağlık Müdürlüğü öncülüğünde; Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türk Kızılay ve Yeşilay katkılarıyla Aktekke Millet Bahçesi'nde gerçekleştirildi.

Etkinliğin organizasyonu:

Etkinlik, bando eşliğinde yapılan yürüyüşle başladı ve katılımcılara sağlıklı ve hareketli yaşamın önemi anlatıldı. Kurulan Sağlık Sokağı alanında fizyoterapist eşliğinde esneme egzersizleri yaptırıldı ve vatandaşlara uygulamalı yönlendirmeler sunuldu.

Sağlık taramaları ve hizmetler:

Sağlık Sokağı'nda tansiyon, boy, kilo, bel çevresi, kan şekeri ölçümü ve diyabet risk skoru değerlendirmeleri ücretsiz olarak uygulandı. Ayrıca "Hareket yaşını öğren" uygulaması kapsamında kas gücü testleri ile karbonmonoksit ölçümü ve sigara bırakma danışmanlığı hizmetleri verildi.

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Usum Utku Alkın, etkinlikte yaptığı konuşmada, "3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında halkımızla bir araya geldik. Etkinlikte emeği geçen tüm kurumlara ve tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Halkımıza sağlık için hareket et diyor ve Sağlıklı Hayat Merkezlerimize davet ediyorum" dedi.

KARAMAN’DA 3-9 EYLÜL HALK SAĞLIĞI HAFTASI ÇERÇEVESİNDE "SAĞLIKLI TOPLUM, GÜÇLÜ YARINLAR" SLOGANIYLA FARKINDALIK YÜRÜYÜŞÜ VE SAĞLIK SOKAĞI ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ.