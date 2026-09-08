Dolar 48,4550 +0,04%
Euro 56,2987 +0,07%
Bist 14.104,52 -0,33%
Altın Gram 6.931,25 -0,61%
EUR/USD 1,1616 -0,08%
Brent Petrol 98,41 +2,21%
--°

Okul sıralarıyla ilk buluşma: Van'da minik öğrencilerin uyum heyecanı

Van'da okul öncesi, 1. ve 5. sınıf öğrencileri velileriyle okula gelerek uyum haftasına başladı; program 3–5 gün, 11 Eylül'e kadar.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 12:43

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

Okul sıralarıyla ilk buluşma: Van'da minik öğrencilerin uyum heyecanı

uyum haftasının yerel uygulaması:

Milli Eğitim Bakanlığı çalışma takvimi doğrultusunda Van'da okul öncesi, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıfa başlayacak öğrenciler, yeni eğitim-öğretim dönemine hazırlanmak için okullarında uyum programına katıldı. Uyum süreci, öğrencilerin okula alışmasını, okul kaygısını azaltmasını ve öğretmen ile arkadaşlarıyla bağ kurmasını amaçlıyor.

Uyum haftası çerçevesinde okul öncesi ve 1. sınıf öğrencileri için uygulama 5 gün, ortaokul 5. sınıf içinse 3 gün şeklinde planlandı. Van genelindeki programın belirlenen takvim doğrultusunda 11 Eylül Cuma gününe kadar devam edeceği bildirildi.

ipekyolu'nda tanışma ve bilgilendirme:

İpekyolu ilçesindeki Rekabet Kurumu İlk ve Ortaokulunda da uyum haftası kapsamında özel etkinlikler düzenlendi. Velilerle birlikte okula gelen öğrenciler için öğretmenlerin katıldığı tanışma programları yapıldı; sınıf içi düzenlemeler, günlük rutinler ve uyum sürecinin nasıl işleyeceğine dair bilgilendirmeler gerçekleştirildi.

Okula ilk kez başlayan minik öğrenciler için düzenlenen etkinliklerde öğretmenler, hem öğrencilere hem de velilere süreç hakkında bilgi vererek soruları yanıtladı. Bu buluşmalar, yeni döneme ilişkin beklentilerin paylaşılmasına ve okul ortamının çocuklar için daha tanıdık hale gelmesine katkı sağladı.

İHA muhabirine konuşan veli Sevval Değer, kızının ilkokula başlamasının kendileri için büyük bir heyecan olduğunu söyledi. Değer, okulun eğitim başarısının yüksek olması nedeniyle tercih ettiklerini belirterek, "Uyum haftası çok iyi oldu. Öğrencilerimiz kendilerini önceden hazırlamış oluyorlar. Aynı zamanda biz veliler de hazırlanmış oluyoruz." ifadesini kullandı. Değer, tanışma sırasında öğrencilerin tek tek kendilerini tanıtmasının iletişimi güçlendirdiğini ekledi.

Minik öğrenciler ise uyum haftasının yeni arkadaşlar ve öğretmenlerle tanışmak için iyi bir fırsat sunduğunu; ilk günlerde heyecanlı olduklarını belirtti. Yerel yetkililer, planlanan programın öğrencilerin okula adaptasyonunu kolaylaştırmayı hedeflediğini vurguladı.

VAN&#039;DA 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI, OKUL ÖNCESİ, İLKOKUL 1&#039;İNCİ VE ORTAOKUL 5&#039;İNCİ SINIF...

VAN'DA 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI, OKUL ÖNCESİ, İLKOKUL 1'İNCİ VE ORTAOKUL 5'İNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİ İÇİN DÜZENLENEN UYUM EĞİTİMİYLE BAŞLADI.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Aliağa'da erken tanı için Pembe Prenses üç hafta hizmette
images

Tıp fakültesine ilk adım: Karabük'te yeni dönem oryantasyon başladı
images

Erdemli'de Minik Kalpler projesiyle öğrencilerin yükü hafifliyor
images

Malazgirt'te müdürlerle yeni dönem planlaması: eğitim öncelikleri ve iş birliği

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Akşam trafiğinde çarpışma: Mudanya’da motosiklet yayaya çarptı, iki kişi yaralandı

haşhaşta 2026 alım dönemi: fiyatlar, koşullar ve teslimat kuralları açıklandı

Vodafone 5g ile ölçülen zafer: filenin sultanları şampiyonluğunu teknolojiyle taçlandırdı

Sıcak tabakla daha uzun süre tok kalmanın ipuçları

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı