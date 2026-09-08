Okul sıralarıyla ilk buluşma: Van'da minik öğrencilerin uyum heyecanı

uyum haftasının yerel uygulaması:

Milli Eğitim Bakanlığı çalışma takvimi doğrultusunda Van'da okul öncesi, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıfa başlayacak öğrenciler, yeni eğitim-öğretim dönemine hazırlanmak için okullarında uyum programına katıldı. Uyum süreci, öğrencilerin okula alışmasını, okul kaygısını azaltmasını ve öğretmen ile arkadaşlarıyla bağ kurmasını amaçlıyor.

Uyum haftası çerçevesinde okul öncesi ve 1. sınıf öğrencileri için uygulama 5 gün, ortaokul 5. sınıf içinse 3 gün şeklinde planlandı. Van genelindeki programın belirlenen takvim doğrultusunda 11 Eylül Cuma gününe kadar devam edeceği bildirildi.

ipekyolu'nda tanışma ve bilgilendirme:

İpekyolu ilçesindeki Rekabet Kurumu İlk ve Ortaokulunda da uyum haftası kapsamında özel etkinlikler düzenlendi. Velilerle birlikte okula gelen öğrenciler için öğretmenlerin katıldığı tanışma programları yapıldı; sınıf içi düzenlemeler, günlük rutinler ve uyum sürecinin nasıl işleyeceğine dair bilgilendirmeler gerçekleştirildi.

Okula ilk kez başlayan minik öğrenciler için düzenlenen etkinliklerde öğretmenler, hem öğrencilere hem de velilere süreç hakkında bilgi vererek soruları yanıtladı. Bu buluşmalar, yeni döneme ilişkin beklentilerin paylaşılmasına ve okul ortamının çocuklar için daha tanıdık hale gelmesine katkı sağladı.

İHA muhabirine konuşan veli Sevval Değer, kızının ilkokula başlamasının kendileri için büyük bir heyecan olduğunu söyledi. Değer, okulun eğitim başarısının yüksek olması nedeniyle tercih ettiklerini belirterek, "Uyum haftası çok iyi oldu. Öğrencilerimiz kendilerini önceden hazırlamış oluyorlar. Aynı zamanda biz veliler de hazırlanmış oluyoruz." ifadesini kullandı. Değer, tanışma sırasında öğrencilerin tek tek kendilerini tanıtmasının iletişimi güçlendirdiğini ekledi.

Minik öğrenciler ise uyum haftasının yeni arkadaşlar ve öğretmenlerle tanışmak için iyi bir fırsat sunduğunu; ilk günlerde heyecanlı olduklarını belirtti. Yerel yetkililer, planlanan programın öğrencilerin okula adaptasyonunu kolaylaştırmayı hedeflediğini vurguladı.

VAN'DA 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI, OKUL ÖNCESİ, İLKOKUL 1'İNCİ VE ORTAOKUL 5'İNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİ İÇİN DÜZENLENEN UYUM EĞİTİMİYLE BAŞLADI.