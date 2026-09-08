Dolar 48,4552 +0,04%
Euro 56,3075 +0,08%
Bist 14.110,01 -0,29%
Altın Gram 6.928,78 -0,65%
EUR/USD 1,1617 -0,07%
Brent Petrol 98,38 +2,18%
--°

Çocuğun iştahsızlığı yemek seçiciliği olabilir, ama altta hastalık da yatabilir

Her yemek reddi iştahsızlık değildir; uzmanlar demir, D vitamini ve çinko eksikliğinin yanı sıra kronik hastalıkların da iştahı etkileyebileceğini söylüyor.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 12:32

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Çocuğun iştahsızlığı yemek seçiciliği olabilir, ama altta hastalık da yatabilir

Çocuğun yeme davranışını doğru değerlendirmek:

Çocuklarda iştahsızlık, ailelerin sık dile getirdiği yakınmalardan biridir. Medipol Koşuyolu Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Çiftçi, birçok durumda sorunun gerçek iştahsızlıktan çok yemek seçiciliği olduğunu vurguluyor. Ailelerin sıklıkla "yemek yemiyor" endişesi taşıdığını, ancak çocukların çoğunlukla belirli yiyecekleri reddettiğini veya sadece sınırlı seçenekleri tercih ettiğini belirtiyor.

Yemek seçiciliğine yaklaşım:

Yemek seçiciliği görülen çocuklar için çözümün tek tip olmadığını söyleyen Dr. Çiftçi, ailelerin, çocuğun yaşına, yaşam tarzına ve ev içi beslenme alışkanlıklarına göre kişiye özel yol haritası oluşturduklarını aktarıyor. Çocukların farklı tatlara alışabilmesi için sabır, uygun sunum ve adım adım besin çeşitliliği artırma stratejileri öneriliyor. Bu müdahalelerle birçok çocuğun besin tercihlerini genişlettiği gözlemleniyor.

İştahsızlığın olası sağlık nedenleri:

Gerçek iştahsızlık durumunda altta yatan tıbbi nedenlerin araştırılması gerektiği belirtiliyor. Demir, D vitamini ve çinko eksiklikleri iştahı azaltabilir; ayrıca kronik hastalıklar ve uyku kalitesini bozan sağlık sorunları da iştahsızlığın nedeni olabiliyor. İştahsızlıkla başvuran çocuklarda boy ve kilo gelişimi izleniyor, gerekli görüldüğünde kan tahlilleriyle eksiklikler araştırılıyor. Altta yatan neden tespit edilip tedavi edildiğinde iştahın genellikle normale döndüğü ifade ediliyor.

Dr. Çiftçi, ailelerin hekim önerisi olmadan vitamin ve takviye ürünlerine yönelmemesi gerektiğini özellikle vurguluyor. Vitaminler basit şuruplar değildir; vücuttaki metabolik süreçlerde rol oynadıkları için eksiklik doğrulanmadan kullanımları istenmeyen sonuçlara yol açabilir. Bu nedenle çocuğun muayenesi yapılarak, gerektiğinde tahliller istenmeli ve destek tedaviler bu değerlendirme sonucuna göre planlanmalıdır. Kendi kararlarıyla ilaç veya vitamin başlatmamak önemlidir.

MEDİPOL KOŞUYOLU HASTANESİ’NDEN ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI DR. ÖĞR. ÜYESİ MUSTAFA...

MEDİPOL KOŞUYOLU HASTANESİ’NDEN ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI DR. ÖĞR. ÜYESİ MUSTAFA ÇİFTÇİ

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Muğla'da kırtasiye etiketleri sıkı denetim altında
images

Türk Hava Yolları, Liverpool formalarında yeni bir dönemin kapısını aralıyor
images

Manisa'nın kurtuluşunun 104. yılı anma töreni meydanda gerçekleştirildi
images

Evin her köşesi davul zurna: Koçarlı'nın mirasçıları

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Gabar'dan 83-84 bin varil: enerji ve terörle mücadelede yeni ekonomik ufuk

Yaya geçidinde sönen Güneş için adalet arayışı

Aliağa'da erken tanı için Pembe Prenses üç hafta hizmette

Essen'de veda: ATGB başkonsolos Taylan Özgür Aydın'a teşekkür ziyaretinde

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı