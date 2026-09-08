Çocuğun iştahsızlığı yemek seçiciliği olabilir, ama altta hastalık da yatabilir

Çocuğun yeme davranışını doğru değerlendirmek:

Çocuklarda iştahsızlık, ailelerin sık dile getirdiği yakınmalardan biridir. Medipol Koşuyolu Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Çiftçi, birçok durumda sorunun gerçek iştahsızlıktan çok yemek seçiciliği olduğunu vurguluyor. Ailelerin sıklıkla "yemek yemiyor" endişesi taşıdığını, ancak çocukların çoğunlukla belirli yiyecekleri reddettiğini veya sadece sınırlı seçenekleri tercih ettiğini belirtiyor.

Yemek seçiciliğine yaklaşım:

Yemek seçiciliği görülen çocuklar için çözümün tek tip olmadığını söyleyen Dr. Çiftçi, ailelerin, çocuğun yaşına, yaşam tarzına ve ev içi beslenme alışkanlıklarına göre kişiye özel yol haritası oluşturduklarını aktarıyor. Çocukların farklı tatlara alışabilmesi için sabır, uygun sunum ve adım adım besin çeşitliliği artırma stratejileri öneriliyor. Bu müdahalelerle birçok çocuğun besin tercihlerini genişlettiği gözlemleniyor.

İştahsızlığın olası sağlık nedenleri:

Gerçek iştahsızlık durumunda altta yatan tıbbi nedenlerin araştırılması gerektiği belirtiliyor. Demir, D vitamini ve çinko eksiklikleri iştahı azaltabilir; ayrıca kronik hastalıklar ve uyku kalitesini bozan sağlık sorunları da iştahsızlığın nedeni olabiliyor. İştahsızlıkla başvuran çocuklarda boy ve kilo gelişimi izleniyor, gerekli görüldüğünde kan tahlilleriyle eksiklikler araştırılıyor. Altta yatan neden tespit edilip tedavi edildiğinde iştahın genellikle normale döndüğü ifade ediliyor.

Dr. Çiftçi, ailelerin hekim önerisi olmadan vitamin ve takviye ürünlerine yönelmemesi gerektiğini özellikle vurguluyor. Vitaminler basit şuruplar değildir; vücuttaki metabolik süreçlerde rol oynadıkları için eksiklik doğrulanmadan kullanımları istenmeyen sonuçlara yol açabilir. Bu nedenle çocuğun muayenesi yapılarak, gerektiğinde tahliller istenmeli ve destek tedaviler bu değerlendirme sonucuna göre planlanmalıdır. Kendi kararlarıyla ilaç veya vitamin başlatmamak önemlidir.

MEDİPOL KOŞUYOLU HASTANESİ’NDEN ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI DR. ÖĞR. ÜYESİ MUSTAFA ÇİFTÇİ