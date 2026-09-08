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Bozkır'da halk sağlığı haftasında bağımlılık ve koruyucu sağlık ön plana çıktı

Bozkır'da 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası'nda Toplum Sağlığı Merkezi, bağımlılık ve kronik hastalıklarda koruyucu sağlık bilincini artırmak için stant ve saha çalışmaları yürüttü.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 12:45

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EDİTÖR: Serkan Varol

Bozkır'da halk sağlığı haftasında bağımlılık ve koruyucu sağlık ön plana çıktı

etkinlikler ve amaç:

Konya'nın Bozkır ilçesinde 3-9 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Halk Sağlığı Haftası, Bozkır Toplum Sağlığı Merkezi öncülüğünde çeşitli etkinliklerle geçirildi. Haftanın kapsamı, halkın sağlığına yönelik bilinçlendirme ve bağımlılıkla mücadele çabalarını görünür kılmak üzere planlandı.

Etkinliklerde kurulan stantlarda vatandaşlara yönelik bilgilendirme faaliyetleri yürütüldü; hedef, sağlık kayıplarını önlemek ve toplumda koruyucu sağlık davranışlarını güçlendirmekti.

bağımlılık farkındalığı:

Hafta çerçevesinde dijital bağımlılık, madde bağımlılığı ve tütün bağımlılığı konularında kapsamlı eğitimler verildi. Stantlarda ve oturumlarda "Sağlığını, geleceğini ve özgürlüğünü kaybetmeden fark et" sloganı ile bağımlılık risklerine dikkat çekildi. Eğitimlerde ayrıca "Gerçek değer sensin, bağımlılığa hayır de" mesajı vatandaşlara aktarıldı.

Katılımcılara bağımlılıkla mücadelede erken tanı, destek arama yolları ve bağımlılığı önleyici günlük davranışlar hakkında bilgiler verildi; uygulamalı bilgilendirmenin, farkındalığı artırmada etkili olduğu vurgulandı.

kronik hastalıklar ve koruyucu hizmetler:

Haftanın bir diğer odağı ise "Sağlıklı Yaş Al, Sağlıklı Kal" temasıyla kronik hastalıkların önlenmesi oldu. Ekipler düzenli sağlık kontrollerinin koruyucu ve önleyici rolüne dikkat çekerek, halkı tarama ve takip programlarına yönlendirdi.

Sağlık personeli, ilçedeki bir bakım merkezini ziyaret ederek kurumda kalan hastalar ve bakım veren çalışanlarla bir araya geldi; sağlıklı beslenme, düzenli fiziksel aktivite ve düzenli kontrolün önemi anlatıldı. Ziyaret sırasında hastaların boy, kilo ve tansiyon ölçümleri yapılarak risk değerlendirmeleri gerçekleştirildi.

Bozkır Toplum Sağlığı Merkezi'nin stant ve saha çalışmaları, halk sağlığı hizmetlerinin yerel düzeyde erişilebilirliğini ve toplumsal farkındalığın artırılmasını hedefleyerek tamamlandı. Yerel ekiplerin saha odaklı yaklaşımı, hem bağımlılık hem de kronik hastalıklar bağlamında koruyucu sağlık mesajlarının doğrudan ulaşmasını sağladı.

KONYA&#039;NIN BOZKIR İLÇESİNDE, 3-9 EYLÜL HALK SAĞLIĞI HAFTASI ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLERLE...

KONYA'NIN BOZKIR İLÇESİNDE, 3-9 EYLÜL HALK SAĞLIĞI HAFTASI ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLERLE KUTLANDI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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