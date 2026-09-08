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Sahilde ritim: Büyükçekmece'de denizde aerobik ve zumba coşkusu

Büyükçekmece Belediyesi'nin denizde aerobik ve zumba etkinliği, müzik eşliğinde sporu sahile taşıyarak katılımcılara renkli ve hareketli bir deneyim sundu.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 12:41

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EDİTÖR: Emre Koç

Sahilde ritim: Büyükçekmece'de denizde aerobik ve zumba coşkusu

Büyükçekmece sahilinde spor ve müzik iç içe geçti

Büyükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen Denizde Aerobik ve Zumba Etkinliği, sahilde müziğin ritmiyle yapılan hareketlere sahne oldu. Etkinlik, sağlıklı yaşamı teşvik etme ve vatandaşların fiziksel aktiviteye katılımını artırma hedefleri doğrultusunda planlandı. Denizin üzerinde gerçekleştirilen seanslar, farklı yaş gruplarından katılımcılara spor yaparken eğlenme imkanı sundu.

Etkinliğin amacı ve organizasyon:

Organizasyonun temel amacı, sporu günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası haline getirmek ve toplumsal hareketliliği artırmaktı. Etkinlik boyunca yönlendirmeleri yapan Büyükçekmece Belediyesi Spor Akademisi Eğitmeni Sevinç Bayrakdar, katılımcılara uygun seviyede aerobik ve zumba hareketleri sundu. Büyükçekmece Sahili'nde deniz üzerinde yapılan seanslar, fiziksel aktiviteyi sıradan bir spor deneyiminden çıkarıp, sosyalleşme ve açık hava keyfiyle birleştirdi.

Eğlence ve katılımın yansımaları:

Etkinlik sahilde renkli görüntüler oluştururken, katılımcılar müzik eşliğinde hem kondisyon çalıştı hem de eğlenceli anlar yaşadı. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ün vizyonu doğrultusunda düzenlenen bu tür etkinliklerin kentte spor ve kültür bilincini güçlendirdiği vurgulandı. Büyükçekmece Belediyesi Koordinatörü H. Gürhan Ozanoğlu, gösterilen yoğun ilgiden duydukları memnuniyeti ifade ederek tüm sporseverlere teşekkür etti.

Etkinlik, hem bireysel sağlığı desteklemeyi hem de toplumda hareket alışkanlığını yaygınlaştırmayı amaçlayan çalışmaların örneği olarak kayda geçti ve önümüzdeki dönemde benzer organizasyonların devam edeceğine işaret etti.

BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ, SAĞLIKLI YAŞAM VE HAREKETLİ BİR TOPLUM HEDEFİYLE DÜZENLEDİĞİ &quot;DENİZDE...

BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ, SAĞLIKLI YAŞAM VE HAREKETLİ BİR TOPLUM HEDEFİYLE DÜZENLEDİĞİ "DENİZDE AEROBİK VE ZUMBA ETKİNLİĞİ" İLE VATANDAŞLARA UNUTULMAZ BİR SPOR DENEYİMİ YAŞATTI.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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