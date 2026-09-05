Karaman'da sokaktaki oyun bir anda kaza getirdi: minik çocuk yaralandı

Mahmudiye Mahallesi'nde yol güvenliği endişesi

Karaman'da Mahmudiye Mahallesi 618. Sokakta meydana gelen kazada, aniden yola çıkan 3 yaşındaki çocuk araç çarpması sonucu yaralandı.

olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, M.K. idaresindeki 70 ACT 562 plakalı otomobil, yola aniden çıkan O.K.G. (3) isimli erkek çocuğuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen çocuk yaralandı.

müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

YARALI ÇOCUK, OLAY YERİNDE YAPILAN İLK MÜDAHALESİNİN ARDINDAN AMBULANSLA KARAMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ'NE KALDIRILARAK TEDAVİ ALTINA ALINDI.