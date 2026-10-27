Karaman'da Süleyman Bey Hamamı'nın bahçesindeki yangın itfaiye tarafından kontrol altına alındı

olayın gelişimi:

Karaman'ın Tahsin Ünal Mahallesinde bulunan tarihi Süleyman Bey Hamamının bahçesinde, etrafı kapalı alanda bulunan tahtaların henüz belirlenemeyen bir nedenle tutuşması sonucu yangın çıktı. Dumanları fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

müdahale ve müdahalenin sonuçları:

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını büyümeden müdahale ederek kontrol altına aldı ve söndürdü. Olayda can kaybı ve yaralanma bildirilmedi. Yangının çevreye ve yapıya verdiği zarar ile ilgili ilk tespitler ekiplerce yapıldı.

Güvenlik güçleri ve itfaiye personeli bölgedeki güvenlik önlemlerini sağlayarak soğutma çalışmalarını sürdürdü. Olay yerine gelen polis ekipleri ise yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlattı.

Yetkililerden gelecek resmi açıklamalar ile yangının çıkış sebebi ve hasar tespitine ilişkin bilgiler paylaşılacak. Bölge halkı ve tarihî yapının korunmasına yönelik soruşturma ve değerlendirmeler devam ediyor.

KARAMAN’DA TARİHİ SÜLEYMAN BEY HAMAMI’NIN BAHÇESİNDE ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ.