Dolar 49,5224 +0,11%
Euro 55,8103 +0,50%
Bist 11.694,02 -3,12%
Altın Gram 6.695,28 +0,84%
EUR/USD 1,1265 +0,39%
Brent Petrol 105,81 -0,10%
--°

Karanlık yolda dereye uçan kamyonet sürücüsü şokta, mahalleli önlem istiyor

Hatay'ın Kumlu ilçesinde karanlık yolda dereye uçan kamyonet sürücüsü Mehmet Ataş yaralı kurtuldu; mahalle sakinleri aydınlatma ve uyarı levhası istiyor.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 08:57

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Karanlık yolda dereye uçan kamyonet sürücüsü şokta, mahalleli önlem istiyor

kaza ve kurtarma çalışmaları

Hatay’ın Kumlu ilçesi Gülova Mahallesi’nde akşam saatlerinde işten dönen sürücü Mehmet Ataş yönetimindeki kamyonet, karanlık bir yolda kontrolden çıkarak dereye uçtu. Olayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine bölgeye jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, bir süre su içinde kalan aracı ve sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Mehmet Ataş, tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi. Kazanın yaşandığı karanlık güzergâh ve müdahale süreci çevre sakinlerinin dikkatini çekti.

sürücünün durumu ve ailenin tepkisi

Taburcu edildikten sonra da kazanın etkisini üzerinden atamayan sürücünün konuşma güçlüğü çektiği belirtildi. Kızı Selda Marangözoğlu, babasının sesinin çıkmadığını söyleyerek yaşadıkları şoku ve kaygılarını dile getirdi. Marangözoğlu, kazanın karanlık ve uyarı levhası bulunmayan yolda meydana geldiğini vurguladı: "Babam işten gelirken yol kapkaranlıktı. Tabela yok, hiçbir şey yok. Babam oradan suya uçtu."

mahalleli güvenlik taleplerini yineliyor

Mahalle sakinleri, kazanın yaşandığı güzergahta aydınlatma direği ve uyarı levhası bulunmadığını belirtti. Bölge halkı, sürücülerin tehlikeyi fark etmekte zorlandığını ve aynı noktada geçmişte de kazalar yaşandığını ifade etti; vatandaşlar, aynı yerde "5 defa kaza" olduğunu ileri sürdü. Marangözoğlu, kazanın ardından bile aynı noktada bir başka kazanın yaşandığını belirterek yetkililerden acil önlem talep etti.

Vatandaşlar, gerekli işaretleme ve aydınlatmanın yapılmamasının daha ağır sonuçlara yol açabileceğini vurguluyor ve yetkililerin söz konusu bölge için daha hızlı adım atmasını bekliyor.

Dereye uçan kamyonette ölümden döndü, yaşadığı şokla konuşamaz hale geldi

Dereye uçan kamyonette ölümden döndü, yaşadığı şokla konuşamaz hale geldi

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Çalıntı tekstil ürünleri Iğdır’da ele geçirildi: şüpheli suçüstü yakalandı
images

Kağıthane’de üretim tesisine yönelik baskın: binlerce hap ve 50 kg MDMA ele geçi...
images

Avrupa'da milyonluk dolandırıcının sahte kimlikle estetik planı çöktü: 8 şüpheli...
images

Sel sonrası İstanbul'da dördüncü can kaybı teyit edildi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

İlkadım'da muhtarlarla iş birliği: hizmette eşitlik ve hızlı çözümler

Çalıntı tekstil ürünleri Iğdır’da ele geçirildi: şüpheli suçüstü yakalandı

Başkandan Beşiri köyü ortaokuluna sabah sürprizi: spor malzemesi hediye etti

Kağıthane’de üretim tesisine yönelik baskın: binlerce hap ve 50 kg MDMA ele geçirildi

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Artvin'de köknar sakızı emekle toplanıyor; kilogramı 7.500-10.000 liraya kadar çıkıyor

Ankara merkezli dalga: 14 ildeki operasyonda 20 kişi tutuklandı

İstanbul toplantısında 136 eski siyasetçi AK Parti saflarına katıldı

Evcil dostlara lezzet şöleni: yerli üretim ve ihracat hedefleri fuarda ön plandaydı