Karanlık yolda dereye uçan kamyonet sürücüsü şokta, mahalleli önlem istiyor

kaza ve kurtarma çalışmaları

Hatay’ın Kumlu ilçesi Gülova Mahallesi’nde akşam saatlerinde işten dönen sürücü Mehmet Ataş yönetimindeki kamyonet, karanlık bir yolda kontrolden çıkarak dereye uçtu. Olayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine bölgeye jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, bir süre su içinde kalan aracı ve sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Mehmet Ataş, tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi. Kazanın yaşandığı karanlık güzergâh ve müdahale süreci çevre sakinlerinin dikkatini çekti.

sürücünün durumu ve ailenin tepkisi

Taburcu edildikten sonra da kazanın etkisini üzerinden atamayan sürücünün konuşma güçlüğü çektiği belirtildi. Kızı Selda Marangözoğlu, babasının sesinin çıkmadığını söyleyerek yaşadıkları şoku ve kaygılarını dile getirdi. Marangözoğlu, kazanın karanlık ve uyarı levhası bulunmayan yolda meydana geldiğini vurguladı: "Babam işten gelirken yol kapkaranlıktı. Tabela yok, hiçbir şey yok. Babam oradan suya uçtu."

mahalleli güvenlik taleplerini yineliyor

Mahalle sakinleri, kazanın yaşandığı güzergahta aydınlatma direği ve uyarı levhası bulunmadığını belirtti. Bölge halkı, sürücülerin tehlikeyi fark etmekte zorlandığını ve aynı noktada geçmişte de kazalar yaşandığını ifade etti; vatandaşlar, aynı yerde "5 defa kaza" olduğunu ileri sürdü. Marangözoğlu, kazanın ardından bile aynı noktada bir başka kazanın yaşandığını belirterek yetkililerden acil önlem talep etti.

Vatandaşlar, gerekli işaretleme ve aydınlatmanın yapılmamasının daha ağır sonuçlara yol açabileceğini vurguluyor ve yetkililerin söz konusu bölge için daha hızlı adım atmasını bekliyor.

Dereye uçan kamyonette ölümden döndü, yaşadığı şokla konuşamaz hale geldi