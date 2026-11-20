Karaoğlanlı serasında yıl boyu üretim

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki park, bahçe, refüj ve peyzaj alanlarında kullanılacak süs bitkilerini Karaoğlanlı Süs Bitkileri Üretim Serası'nda kendi imkanlarıyla üretiyor. Belediye, geçen yıl 1 milyon bitki üretirken, bu yıl üretimi 1 milyonun üzerinde tutmayı hedefliyor.

üretim süreci ve ekimler:

Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı bünyesindeki serada tohumdan yetiştirilen bitkilerin bakım süreçleri aylar öncesinden planlanıyor. Ekim ayında gerçekleştirilen çalışmalarda toplam 138 bin 839 bitki üretim sürecine dahil edildi; peyzaj çalışmaları için ise 2 bin 527 bitki sahaya gönderildi.

çeşitler ve üretim yöntemleri:

Ziraat Yüksek Mühendisi Derya Uğurluay Soyubelli serada kışlık ve yazlık türlerle çalı grubuna kadar farklı bitkilerin üretildiğini belirtti. Kışlık türler arasında hercai menekşe, gazanya, aynısefa, aslanağzı ve bellis; yazlıklarda ise kadife, horoz ibiği ve pervane türleri yer alıyor. Taflan ve şimşir gibi çalı grubu bitkilerinin üretimi ise çelik yöntemiyle yapılıyor. Soyubelli, kışlık çiçekler için 500 bin, yazlık çiçekler için de 500 bin tohum ekimi gerçekleştirildğini aktardı.

personel, hedef ve dağıtım:

Serada görev yapan 33 personelten 12'si kadın. Soyubelli, üretimin kent ihtiyaçları ve ilçe belediyelerinden gelen talepler doğrultusunda planlandığını vurguladı ve "Karaoğlanlı Üretim Seramızda kışlık, yazlık ve çalı bitki grubu olarak farklı türlerde çiçek ve bitkiler yetiştiriyoruz. Manisa’mızın daha yeşil ve güzel olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ise seranın 17 ilçenin yeşil alanlarına katkısını vurgulayarak, "Manisa’mızın dört bir yanını kendi ellerimizle yeşertiyoruz. Karaoğlanlı’daki üretim seramızda yetiştirdiğimiz çiçekler ve süs bitkileriyle 17 ilçemizin parklarını, bahçelerini ve sokaklarını güzelleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Manisa'nın çiçekleri Karaoğlanlı'dan yetişiyor