Karapınar'da kavşakta çarpışma

Konya'nın Karapınar ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza, Şehit Oğuzhan Aydınbelge Caddesi ile 131500. Sokak kesişiminde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, R.S. idaresindeki 42 APS 735 plakalı otomobil cadde üzerinde seyir halindeyken kavşağa geldiği sırada, 131500. Sokak istikametinden gelen Z.K. yönetimindeki 42 BEP 067 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Z.K. ile motosiklette yolcu olarak bulunan A.N.O. yaralandı.

Yaralıların müdahalesi ve hastane sevki:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığını açıkladı.

Soruşturma ve trafik akışı:

Kaza sonrası polis ekipleri olay yerinde inceleme gerçekleştirdi ve trafik kontrollü olarak sağlandı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı; yetkililer, kaza nedenine ilişkin çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

KONYA’NIN KARAPINAR İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI.