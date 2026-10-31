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Karapınar'da çevre yolunda seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu

Konya'nın Karapınar ilçesinde seyir halindeki bir otomobilin motorundan çıkan yangın paniğe neden oldu; can kaybı ya da yaralanma olmadı, araç hasar gördü.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 14:06

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Karapınar'da çevre yolunda seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu

Konya'nın Karapınar ilçesinde araç yangını

Konya’nın Karapınar ilçesinde çevre yolu Çetmi Mezarlığı önünde seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın, sürücü ve çevredeki kişiler arasında kısa süreli panik yaşanmasına neden oldu. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı, ancak araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

yangının çıkışı ve müdahale:

Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobilin motor bölümünden henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden sürücü ve araçtakiler kendilerini dışarı attı; ardından kısa sürede alevler otomobili sardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevre yolunda güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeni hakkında yetkililerden henüz bir açıklama gelmedi.

araç hasarı ve yol güvenliği:

Yangın nedeniyle otomobil kullanılamaz hale gelirken, araç çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Olay sırasında yol güvenliğinin sağlanması için trafik tedbirleri alındı; yetkililer benzer durumlara karşı sürücüleri araç bakımı ve erken müdahale konusunda uyarıyor.

KONYA’NIN KARAPINAR İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEKİ BİR OTOMOBİLDE ÇIKAN YANGIN, KORKU DOLU ANLAR...

KONYA’NIN KARAPINAR İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEKİ BİR OTOMOBİLDE ÇIKAN YANGIN, KORKU DOLU ANLAR YAŞANMASINA NEDEN OLDU. OLAYDA CAN KAYBI YA DA YARALANMA YAŞANMAZKEN, ARAÇTA BÜYÜK ÇAPTA MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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