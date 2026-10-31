Akyurt'ta kanarya tutkunları Gloster cinsinde buluştu

Akyurt'ta Gloster kanarya yarışması gerçekleştirildi

Ankara'nın Akyurt ilçesinde, Kızıl Elma Gloster Kulübü tarafından 31 Ekim - 1 Kasım tarihlerinde uluslararası bir Gloster kanarya yarışması yapıldı. Etkinlik, Akyurt Büğdüz Mahalle Konağı'nda gerçekleştirildi ve organizasyon Türkiye Kanarya ve Kafes Kuşları Federasyonu (TKKKF) çatısı altında düzenlendi.

uluslararası jüri ve değerlendirme:

Yarışmada değerlendirmeleri, Belçika ve Hollanda'dan gelen uluslararası hakemler Rene Alsema ve Gregor Pott gerçekleştirdi. Gloster cinsi kanaryalar, uluslararası jüri tarafından türün standartlarına göre değerlendirildi.

katılımcılar ve teşekkürler:

Farklı bölgelerden kanarya yetiştiricileri ve meraklıları etkinlikte bir araya geldi. Organizasyon yetkilileri, yarışmanın düzenlenmesine sağladığı katkılar ve destekler için Akyurt Belediyesi'ne teşekkür etti.

Etkinlik, yerel yetiştiricilerle uluslararası hakemlerin doğrudan değerlendirme yaptığı bir platform sunarak Gloster kanarya yetiştiriciliğinin görünürlüğünü artırmayı hedefledi.

ANKARA'NIN AKYURT İLÇESİ, ULUSLARARASI GLOSTER KANARYA YARIŞMASINA EV SAHİPLİĞİ YAPTI.