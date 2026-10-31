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Karapınar'da elektrik kontağı şüphesiyle çıkan yangın bir odayı kullanılmaz hale getirdi

Konya'nın Karapınar ilçesinde Fevzipaşa Mahallesi Kurtbasan Caddesi'ndeki evde elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü; bir oda ve bazı eşyalar zarar gördü.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 11:19

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Karapınar'da elektrik kontağı şüphesiyle çıkan yangın bir odayı kullanılmaz hale getirdi

Olayın gelişimi:

Konya'nın Karapınar ilçesinde, Fevzipaşa Mahallesi Kurtbasan Caddesi üzerindeki bir evde yangın çıktı. İddiaya göre yangın, H.Ç.’ye ait evde elektrik kontağından başladı.

itfaiyenin müdahalesi:

İhbar üzerine kısa sürede adrese sevk edilen itfaiye ekipleri olay yerine ulaşarak alevlere müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü, böylece yangının daha geniş alanlara sıçraması önlendi.

hasar ve soruşturma:

Yangında evin bir odası ile odadaki eşyaların bir kısmı kullanılamaz hale gelirken, bazı ev eşyalarında maddi hasar oluştu. Olayla ilgili olarak yetkililerce tahkikat başlatıldı.

KONYA’NIN KARAPINAR İLÇESİNDE BİR EVDE ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE...

KONYA’NIN KARAPINAR İLÇESİNDE BİR EVDE ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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