Karapınar'da hasat sahalarında biçerdöver denetimleri yoğunlaştı

Denetimin yerinde yürütülmesi:

Karapınar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından yürütülen saha çalışmalarında, Fevzipaşa Mahallesi sınırları içindeki çerezlik ayçiçeği tarlalarında biçerdöverler kontrol edildi. Denetimler, hasadın teknik kurallara uygun şekilde yürütülmesini sağlamak için planlı bir şekilde gerçekleştirildi.

Bulgular ve amaçlanan önlemler:

Kontrollerde, hasat yöntemlerinin doğruluğu, ekipman uygunluğu ve ürün kayıplarının en aza indirilmesi gibi hususlara odaklanıldı. Amaç, hasat verimliliğini artırmak ve üreticilerin ekonomik kayıplarını azaltmaktır. Teknik personeller gerekli incelemeleri yaparak önerilerde bulundu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, hasat sürecinin daha sağlıklı ve verimli yürütülmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti ve sahada denetimlerin devam edeceğini ifade etti.

KONYA’NIN KARAPINAR İLÇESİNDE ÇEREZLİK AYÇİÇEĞİ HASADI KAPSAMINDA BİÇERDÖVER KONTROLLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.