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Valilikte personel için kapsamlı yangın eğitimi ve tatbikatı

Isparta Valiliği'nde iş sağlığı ve güvenliği kapsamında düzenlenen yangın eğitimi ve uygulamalı tatbikatla personel tahliye, önleme ve müdahale konularında hazırlandı.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 16:48

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EDİTÖR: Serkan Varol

Valilikte personel için kapsamlı yangın eğitimi ve tatbikatı

Valilikte düzenlenen tatbikatın amacı ve kapsamı

Isparta Valiliği bünyesinde, personelin acil durumlara karşı hazırlıklı olmasını sağlamak amacıyla kapsamlı bir yangın eğitimi ve uygulamalı söndürme tatbikatı gerçekleştirildi. Etkinlik, iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde planlandı ve hem teorik bilgiler hem de pratik uygulamalar içerdi.

Eğitim içeriği ve uygulama:

Eğitimde yangın türleri, yangınların önlenmesine yönelik tedbirler, tahliye prosedürleri ve yangınla etkin mücadele yöntemleri hakkında katılımcılara bilgi verildi. Uygulama kısmında ise ekiplerin söndürme teknikleri, ekipman kullanımı ve koordinasyon çalışmaları üzerinde duruldu. Faaliyete Isparta Vali Yardımcısı Hamdullah Suphi Özgödek başkanlık etti; eğitimler, iş güvenliği uzmanı koordinasyonunda ve itfaiye personelinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Belge takdimi ve program sonuçları:

Ayrıca, İşgücü Uyum Programı kapsamında işe başlama ve iş sağlığı ile güvenliği eğitimlerini başarıyla tamamlayan personele katılım belgeleri takdim edildi. Belgeler, tören kapsamında Vali Yardımcısı Hamdullah Suphi Özgödek tarafından verildi. Bu tür eğitim ve tatbikatların, kurum içinde farkındalık oluşturduğu ve acil durum yönetimi kapasitesini artırdığı vurgulandı.

Valilik yetkilileri, düzenli eğitimin ve uygulamalı tatbikatların iş güvenliği kültürünün güçlenmesine katkı sağladığını belirterek benzer çalışmaların devam edeceğini ifade etti.

ISPARTA VALİLİĞİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAPSAMINDA PERSONELİN ACİL DURUMLARA HAZIRLIKLI OLMASI...

ISPARTA VALİLİĞİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAPSAMINDA PERSONELİN ACİL DURUMLARA HAZIRLIKLI OLMASI AMACIYLA YANGIN EĞİTİMİ VE UYGULAMALI YANGIN SÖNDÜRME TATBİKATI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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