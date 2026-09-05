Samsunlu hemşire fotoğrafla tıp dünyasını uluslararası platforma taşıdı

samsunlu hemşirenin uluslararası adımı:

Özlem Özyün, Samsun Şehir Hastanesi'nde hemşire olarak görev yaparken fotoğraf sanatını da sürdürüyor. 2006 yılında başladığı fotoğraf yolculuğunda hem ulusal hem de uluslararası çok sayıda yarışma ve etkinlikte yer alan Özyün, çalışmalarıyla çeşitli ödüller kazandı ve bu başarıların ardından Uluslararası Tıp Fotoğrafçıları Kulübü (IMPC)'ye üye oldu.

kariyer ve ödüller:

Özyün, eserleriyle ödüller arasında yer alan FIAP Altın Madalyası gibi derecelerle tanınıyor. Aynı zamanda Atakum Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği (ATAFOD) Yönetim Kurulu Üyesi olan sanatçı, sağlık temalı fotoğraf çalışmalarını özellikle tıp ve sağlık bağlamında geliştirdi.

IMPC üyeliğinin getirileri ve planlar:

IMPC ailesine katılmasıyla birlikte Özyün'ün eserleri uluslararası sergilerde, atölyelerde ve çeşitli fotoğraf projelerinde daha görünür olacak. Kulüp, FIAP çatısı altında faaliyet gösteren ve tıp ile sağlık alanını fotoğraf sanatıyla buluşturan prestijli bir platform olarak biliniyor.

Özyün, fotoğrafın kendisi için yalnızca bir görüntüyü kaydetmekten ibaret olmadığını vurgulayarak şunları söyledi: "Fotoğraf benim için yalnızca bir görüntüyü kaydetmek değil; insana, yaşama ve yaşananlara tanıklık etmek. Yıllardır severek sürdürdüğüm fotoğraf yolculuğumda, sağlık çalışanlarının oluşturduğu uluslararası ve prestijli bir fotoğraf kulübünün parçası olmak benim için büyük bir mutluluk. Fotoğraflarımla ülkemi uluslararası bir platformda temsil edecek olmak ise bu üyeliği benim için çok daha anlamlı kılıyor."

Özyün, IMPC çatısı altında düzenlenecek uluslararası etkinliklerde çalışmalarını sergilemeye devam edeceğini ve sağlık çalışanlarının dünyasını fotoğrafla buluşturan projelerle Türkiye'yi temsil etmeye devam edeceğini belirtti.

HEMŞİRE VE FOTOĞRAF SANATÇISI ÖZLEM ÖZYÜN