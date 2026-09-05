Dolar 48,4248 +0,02%
Euro 56,2640 -0,07%
Bist 14.012,42 +0,57%
Altın Gram 6.969,58 -1,39%
EUR/USD 1,1621 -0,08%
Brent Petrol 96,28 +0,80%
--°

Samsunlu hemşire fotoğrafla tıp dünyasını uluslararası platforma taşıdı

Özlem Özyün, Samsun Şehir Hastanesi hemşiresi ve fotoğrafçı, FIAP ödüllerinin sahibi olarak IMPC'ye üye oldu; eserlerini uluslararası sergilerde gösterecek.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 13:08

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Samsunlu hemşire fotoğrafla tıp dünyasını uluslararası platforma taşıdı

samsunlu hemşirenin uluslararası adımı:

Özlem Özyün, Samsun Şehir Hastanesi'nde hemşire olarak görev yaparken fotoğraf sanatını da sürdürüyor. 2006 yılında başladığı fotoğraf yolculuğunda hem ulusal hem de uluslararası çok sayıda yarışma ve etkinlikte yer alan Özyün, çalışmalarıyla çeşitli ödüller kazandı ve bu başarıların ardından Uluslararası Tıp Fotoğrafçıları Kulübü (IMPC)'ye üye oldu.

kariyer ve ödüller:

Özyün, eserleriyle ödüller arasında yer alan FIAP Altın Madalyası gibi derecelerle tanınıyor. Aynı zamanda Atakum Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği (ATAFOD) Yönetim Kurulu Üyesi olan sanatçı, sağlık temalı fotoğraf çalışmalarını özellikle tıp ve sağlık bağlamında geliştirdi.

IMPC üyeliğinin getirileri ve planlar:

IMPC ailesine katılmasıyla birlikte Özyün'ün eserleri uluslararası sergilerde, atölyelerde ve çeşitli fotoğraf projelerinde daha görünür olacak. Kulüp, FIAP çatısı altında faaliyet gösteren ve tıp ile sağlık alanını fotoğraf sanatıyla buluşturan prestijli bir platform olarak biliniyor.

Özyün, fotoğrafın kendisi için yalnızca bir görüntüyü kaydetmekten ibaret olmadığını vurgulayarak şunları söyledi: "Fotoğraf benim için yalnızca bir görüntüyü kaydetmek değil; insana, yaşama ve yaşananlara tanıklık etmek. Yıllardır severek sürdürdüğüm fotoğraf yolculuğumda, sağlık çalışanlarının oluşturduğu uluslararası ve prestijli bir fotoğraf kulübünün parçası olmak benim için büyük bir mutluluk. Fotoğraflarımla ülkemi uluslararası bir platformda temsil edecek olmak ise bu üyeliği benim için çok daha anlamlı kılıyor."

Özyün, IMPC çatısı altında düzenlenecek uluslararası etkinliklerde çalışmalarını sergilemeye devam edeceğini ve sağlık çalışanlarının dünyasını fotoğrafla buluşturan projelerle Türkiye'yi temsil etmeye devam edeceğini belirtti.

HEMŞİRE VE FOTOĞRAF SANATÇISI ÖZLEM ÖZYÜN

HEMŞİRE VE FOTOĞRAF SANATÇISI ÖZLEM ÖZYÜN

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Mysia yollarında fado ve köy etkinlikleriyle festival açıldı
images

Hazar kıyısında Şanlıurfa rüzgârı: kültür günleri Bakü'de başladı
images

Çal'da sahnede babasının anıları canlandı: Türkü Akbayram duygulandı
images

Karapınar'da kazanlardan damlara uzanan bulgur emeği

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Mysia yollarında fado ve köy etkinlikleriyle festival açıldı

Külafhöyük'te römork kazası: tütün yükü altında 8 işçi yaralandı

Eskişehir, Girne kazasında hayatını kaybeden Elmas Demir'e veda etti

St. Pauli'de iş yerinde silahlı saldırı: iki Türk hayatını kaybetti, biri yaralandı

TREND HABERLER

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Bursa'da yolun karşısına geçmeye çalışan iki kişiye otomobil çarptı: biri ağır