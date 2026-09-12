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Karasu nehri ve köy çevresi taranıyor: Muş'ta kayıp kişi için geniş çaplı arama

Muş'un Hasköy ilçesinde 31 Ağustos'tan beri kayıp olan 30 yaşındaki Suat Balkaya için jandarma, AFAD, dalgıçlar ve dron destekli arama sürüyor.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 18:56

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Karasu nehri ve köy çevresi taranıyor: Muş'ta kayıp kişi için geniş çaplı arama

Arama çalışmaları genişletildi:

Hasköy ilçesine bağlı Büvetli köyünde yaşayan Suat Balkaya, 31 Ağustos'ta evinden ayrıldıktan sonra kayboldu. Kayıp kişinin 30 yaşında olduğu belirtildi ve bulunması için bölgedeki arama faaliyetleri devam ediyor.

Hangi ekipler görevde:

Arama çalışmalarına jandarma, AFAD ekipleri ve güvenlik korucuları katılıyor. Sahada toplam 55 personel ve 15 araç görev alıyor.

Arama yöntemleri ve alanı:

Ekipler, köy çevresi ile Karasu Nehri civarında eş zamanlı arama yürütüyor. Su araması için bölgeye gelen Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü polis dalgıçlar nehirde çalışmalar yapıyor; karadan yürütülen aramalarla birlikte bölge dronla havadan da taranıyor.

Çalışmaların sürdüğü alan:

Arama faaliyetleri köy içi ve nehir hattını kapsayacak şekilde genişletilmiş durumda. Suat Balkaya'yı bulmak için başlatılan aramalar halen sahada devam ediyor.

MUŞ&#039;UN HASKÖY İLÇESİNDE 31 AĞUSTOS&#039;TA EVİNDEN AYRILDIKTAN SONRA KENDİSİNDEN HABER ALINAMAYAN 30...

MUŞ'UN HASKÖY İLÇESİNDE 31 AĞUSTOS'TA EVİNDEN AYRILDIKTAN SONRA KENDİSİNDEN HABER ALINAMAYAN 30 YAŞINDAKİ SUAT BALKAYA'YI ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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