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Karasu'da garaja çevrilen kümeste çıkan yangında iş makineleri küle döndü

Sakarya'nın Karasu ilçesinde garaj olarak kullanılan eski tavuk kümesinde çıkan yangında bir traktör ve bir kepçe tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 20:27

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Karasu'da garaja çevrilen kümeste çıkan yangında iş makineleri küle döndü

Karasu'da garaja çevrilen kümeste yangın: iş makineleri kullanılamaz hale geldi

Sakarya'nın Karasu ilçesi Ortaköy Mahallesi'nde, T.Ç.'ye ait garaj olarak kullanılan eski tavuk kümesinde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kümes içinde bulunan iş makineleri alevler arasında kalarak zarar gördü.

itfaiyenin müdahalesi ve söndürme çalışmaları:

Olayın ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti. Ekiplerin çabasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü; olay yerinde geniş çaplı bir yayılma önlendi.

hasar ve soruşturma:

Yangında içeride bulunan 1 traktör ve 1 kepçe alevler nedeniyle yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı ve inceleme sürüyor.

Olayla ilgili yetkililer, hasar tespiti ve yangının çıkış sebebine yönelik teknik incelemelerin devam ettiğini bildirdi. Mahalle sakinleri ve araç sahipleri tedbir çağrısında bulundu.

Garaj olarak kullanılan kümes alev alev yandı: 1 traktör ve 1 kepçe kül oldu

Garaj olarak kullanılan kümes alev alev yandı: 1 traktör ve 1 kepçe kül oldu

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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