Keşan'da jandarma güvenlik görüntüleriyle 600 bin liralık malzemeyi kurtardı

Keşan'da hırsızlık olayına hızlı müdahale

Edirne'nin Keşan ilçesi İzzetiye Mahallesi'nde bir iş yerinde meydana gelen hırsızlıkta, zarar verilen yerden 1 adet dizüstü bilgisayar, 2 adet invertör, kaynak makinesi, spiral aleti, araç yıkama makinesi ile çeşitli filtreler çalındı. Olayın ardından başlatılan soruşturmada jandarma ekipleri kısa sürede malzemelerin izini sürdü ve sahibine teslim etti.

Olay yeri incelemesi ve güvenlik kayıtlarının rolü:

Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ile Merkez İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine iş yerinde detaylı inceleme yaptı. Güvenlik kamerası görüntüleri titizlikle değerlendirilerek çalınan malzemelerin nerede bulunduğuna dair yönlendirici bilgiler elde edildi; bu kayıtlar soruşturmanın kilit unsuru oldu.

Ele geçirilen malzemeler ve gözaltı:

İncelemede toplam değeri yaklaşık 600 bin TL olduğu belirtilen malzemeler bulundu ve iş yeri sahibine teslim edildi. Olayla ilgili olarak şüpheli H.K. yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma ekiplerinin hızlı müdahalesi ve kamera incelemeleri, çalınan eşyaların geri alınmasını sağladı.

KEŞAN’DA ÇALINAN 600 BİN TL’LİK ÇALINTI MALZEME JANDARMA TARAFINDAN BULUNDU