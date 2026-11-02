Ankara sanayi odası'ndan gelecek nesillere taahhüt: Cumhuriyetin imkanlarını çoğaltacağız

Ankara Sanayi Odası'ndan güçlü vurgular

ASO Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç, Antalya'da gerçekleştirilen ASO 2026 Yılı 2. Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı'nın ardından düzenlenen gala gecesinde Cumhuriyetin kazanımlarını koruma ve gelecek kuşaklara genişletme taahhüdünde bulundu. Toplantıda üretim, finansmana erişim ve sanayinin rekabet gücünün artırılması başlıklarında sektörün öncelikleri masaya yatırıldı.

toplantıda öne çıkan başlıklar:

Komiteler ortak oturumlarında sanayicilerin karşılaştığı sorunlar ayrıntılı biçimde ele alındı. Ardıç, özellikle finansmana erişim, üretim kapasitesinin artırılması ve teknoloji geliştirme konularının öncelik taşıdığını belirtti. Katılımcılar, rekabet gücünün yükseltilmesi için kamu-özel sektör işbirliği ve genç nitelikli iş gücüne yatırım gerekliliği üzerinde durdu.

Ardıç, sanayi tarafının ortaya koyduğu emek ve teknolojik gelişmelerin ülkenin yarınlarına güç kattığını vurgulayarak, sorunların çözümünde dayanışmanın önemine dikkat çekti ve ASO Meclisi ile Meslek Komitelerinde görev alanlara teşekkür etti.

gala gecesi ve cumhuriyet mesajı:

Gala gecesi, Cumhuriyetin 103'üncü ve Ankara Sanayi Odası'nın 63'üncü kuruluş yıldönümü kapsamında düzenlendi. Konuşmasında Ardıç, Cumhuriyetin milletin yokluklar içindeki bağımsızlık mücadelesinin en büyük eseri olduğunu ifade etti ve "Cumhuriyet eşitliktir, özgürlüktür, adalettir, bağımsızlıktır." sözlerini paylaştı.

Ardıç, Atatürk'ün ekonomik bağımsızlık vizyonuyla kurulan ilk fabrikalarda başlayan üretim öyküsünün bugün sanayiciler tarafından sürdürüldüğünü söyledi. Ayrıca çalışanların, geliştirilen teknolojilerin ve yetiştirilen gençlerin ülkenin refahına katkı sağladığını belirtti.

Kapanışta Ardıç, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, şehitleri ve ebediyete irtihal eden gazileri rahmet, minnet ve saygıyla andı; "Nice yaşlara Ankara Sanayi Odası. Yaşasın Cumhuriyet" mesajıyla konuşmasını tamamladı.

ANKARA SANAYİ ODASI (ASO) YÖNETİM KURULU BAŞKANI SEYİT ARDIÇ, "CUMHURİYETİN BİZE KAZANDIRDIĞI İMKÂNLARI GELECEK NESİLLER İÇİN ÇOĞALTACAĞIZ. KADINLARIN VE GENÇLERİN DAHA ÇOK BİLGİ VE TEKNOLOJİ ÜRETEN, REFAHINI PAYLAŞAN BİR TÜRKİYE İÇİN ÇALIŞACAĞIZ" DEDİ.