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Kepez'de sağanakta düşen yıldırım müstakil evi kullanılamaz hale getirdi

Kepez'te akşam saatlerinde etkili sağanak sırasında yıldırımın isabet ettiği müstakil evde çıkan yangın, evin kullanılamaz hale gelmesine neden oldu.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 21:28

GÜNCELLEME: 02 Kasım 2026 - 21:36

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kepez'de sağanakta düşen yıldırım müstakil evi kullanılamaz hale getirdi

olayın seyri ve ilk müdahale:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yağış uyarısı yaptığı Antalya'da akşam saatlerinde aniden başlayan sağanak kent genelinde etkili oldu. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, araçlar ve yayalar kısa süreli zorluk yaşadı.

Kepez ilçesi Göçerler Mahallesi 5370. Sokak'ta bulunan bir müstakil eve yağış esnasında yıldırım isabet etti. Yıldırımın çarpması sonucu evde yangın başladı ve kısa sürede alevler büyüdü.

itfaiye müdahalesi ve hasar durumu:

Komşuların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yapılan çalışmalar sonucunda alevler kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Yetkililer yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığını belirtti. Müdahale sonrasında yapılan incelemede, yangının evde ağır hasara yol açtığı ve evin kullanılamaz hale geldiği bildirildi.

Kentin bazı bölgelerinde yağışın aralıklarla devam ettiği, ekiplerin hem sel riskine karşı hem de olası benzer olaylara müdahale için teyakkuz halinde olduğu kaydedildi.

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN YAĞIŞ UYARISINDA BULUNDUĞU ANTALYA&#039;DA AKŞAM SAATLERİNDE BİR ANDA...

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN YAĞIŞ UYARISINDA BULUNDUĞU ANTALYA'DA AKŞAM SAATLERİNDE BİR ANDA BASTIRAN SAĞANAK ETKİLİ OLUYOR. YAĞIŞ ESNASINDA YILDIRIMIN İSABET ETTİĞİ BİR MÜSTAKİL EV, YANGIN SONUCU KÜLE DÖNDÜ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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