Sumbas'ta akşam sarsıntısı: 4,2 büyüklüğünde deprem, AFAD ilk belirlemeye göre can veya mal kaybı yok

Sumbas'ta akşam sarsıntısı

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde saat 20.58'de merkez üssü Sumbas olan 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, çevre ilçelerde de hissedildi.

depreme ilişkin veriler:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) kayıtlarına göre deprem saat 20.58'de tespit edildi. Kısa süreli panik yaratan sarsıntı, bölge sakinleri tarafından da duyuldu ve hissedildi.

saha bilgileri ve ilk değerlendirme:

Olayın hemen ardından yapılan ilk belirlemelere göre, herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi. Resmi kurumların verileri, şimdilik hasar veya yaralanma bildirmediğini gösteriyor.

OSMANİYE’DE 4,2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM MEYDANA GELDİ