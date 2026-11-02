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Sumbas'ta akşam sarsıntısı: 4,2 büyüklüğünde deprem, AFAD ilk belirlemeye göre can veya mal kaybı yok

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde saat 20.58'de 4,2 büyüklüğünde ve 7 kilometre derinlikte deprem kaydedildi; AFAD ilk belirlemeye göre can veya mal kaybı yok.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 21:31

GÜNCELLEME: 02 Kasım 2026 - 21:34

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Sumbas'ta akşam sarsıntısı: 4,2 büyüklüğünde deprem, AFAD ilk belirlemeye göre can veya mal kaybı yok

Sumbas'ta akşam sarsıntısı

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde saat 20.58'de merkez üssü Sumbas olan 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, çevre ilçelerde de hissedildi.

depreme ilişkin veriler:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) kayıtlarına göre deprem saat 20.58'de tespit edildi. Kısa süreli panik yaratan sarsıntı, bölge sakinleri tarafından da duyuldu ve hissedildi.

saha bilgileri ve ilk değerlendirme:

Olayın hemen ardından yapılan ilk belirlemelere göre, herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi. Resmi kurumların verileri, şimdilik hasar veya yaralanma bildirmediğini gösteriyor.

OSMANİYE’DE 4,2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM MEYDANA GELDİ

OSMANİYE’DE 4,2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM MEYDANA GELDİ

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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