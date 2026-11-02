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Otopark kazasında hayatını kaybeden Birsen Filiz davasında ilk hüküm açıklandı

Balıkesir Karesi'de otoparkta SUV'ün çarpması sonucu öldüğü iddiasıyla açılan davada mahkeme, sanık İhsan Gönül'e 2 yıl 6 ay hapis ve tahliye kararı verdi.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 21:11

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Otopark kazasında hayatını kaybeden Birsen Filiz davasında ilk hüküm açıklandı

Mahkeme kararı

Balıkesir 8. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada, otoparkta SUV tipi aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden Birsen Filiz olayına ilişkin sanık İhsan Gönül hakkında mahkeme ilk kararını açıkladı. Hakim, sanığı 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı ve mahkeme, ceza kesinleşene kadar sanığın tahliyesine hükmetti.

Duruşma, savunma ve deliller:

Duruşmaya, hayatını kaybeden Birsen Filiz’in annesi Özlem, babası İbrahim, ağabeyi Orhan Filiz ile taraf avukatları katıldı. Tutuklu sanık İhsan Gönül, SEGBİS aracılığıyla duruşmaya bağlandı ve "Asli kusurlu bulunduğum raporu kabul etmiyorum. Kazanın gerçekleştiği yol yaya yolu değildi. Bu yüzden kusurlu olduğumu kabul etmiyorum, beraatımı talep ediyorum." şeklinde savunma yaptı. Aile avukatları ise kamera kayıtlarında sanığın çarptığının açıkça görüldüğünü belirtti. Hakim, diğer beyanları dinledikten sonra ilk duruşmada hükmü açıkladı.

Olayın seyri ve ailenin açıklamaları:

19 Ağustos tarihinde otoparkta SUV tipi aracın çarpması sonucu yaralanan Birsen Filiz, tedavi gördüğü hastanede üç gün sonra yaşamını yitirdi. Cenazesi, Edremit ilçesinin kırsal Çamcı Mahallesi'nde 22 Ağustos'ta defnedildi. Davada ailenin avukatı Süleyman Serhat İnce, gerçeği ortaya çıkarmak ve adaletin tecelli etmesi için mücadele ettiklerini, dosyadaki somut deliller doğrultusunda Türk yargısının en adil ve ağır cezayı vereceğine inandıklarını belirtti: "Türk yargısının dosyadaki somut deliller doğrultusunda en adil ve ağır cezayı vereceğine olan inancımız tamdır. Adaletin tecelli edeceğinden şüphe duymuyoruz. Bu dava benzer mağduriyetlerin yaşanmaması adına büyük önem taşımaktadır." Olay günü Filiz'in evlilik hazırlığı yaptığı, gelinlik provasının ardından eve gitmek üzere otoparka geldiği ve düğününün 22 Ağustos'ta yapılmasının planlandığı da duruşma dosyasında yer aldı.

BALIKESİR&#039;İN KARESİ İLÇESİNDE AĞUSTOS AYINDA MEYDANA GELEN KAZADA BİRSEN FİLİZ&#039;İN SUV TİPİ ARACIN...

BALIKESİR'İN KARESİ İLÇESİNDE AĞUSTOS AYINDA MEYDANA GELEN KAZADA BİRSEN FİLİZ'İN SUV TİPİ ARACIN ÇARPMASI SONUCU HAYATINI KAYBETMESİNE İLİŞKİN YARGILANAN SANIĞA 2 YIL 6 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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