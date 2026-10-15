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Karasu'da geceyi sele çeviren sağanak gündüz hasarı ortaya koydu

Karasu'da turuncu kodlu sağanak gece sele dönüştü; sürüklenen araçlar ve zarar gören zeminlerin bilançosu gündüz ortaya çıktı, ekipler müdahale ediyor.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 11:24

GÜNCELLEME: 15 Ekim 2026 - 11:27

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Karasu'da geceyi sele çeviren sağanak gündüz hasarı ortaya koydu

Karasu'da sel sonrası hasar tespiti sürüyor

Sakarya'nın Karasu ilçesinde dün gece başlayan kuvvetli sağanak, yer yer sele dönüşerek gece boyunca etkisini artırdı. Sabahın aydınlanmasıyla birlikte selin ortaya çıkardığı hasarın kapsamı görünür hale geldi; sürüklenen araçlar ile zeminlerde oluşan zararlar ilk incelemelere göre belirginleşti.

meteorolojik uyarı ve yağış miktarı:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü geçtiğimiz gün Sakarya ve çevresi için turuncu kodlu kuvvetli yağış uyarısı yayımlamıştı. Kurumun beklentisine göre bölgede metrekare başına 100 ile 200 metreküp arasında yağış düşmesi bekleniyordu; bu uyarı doğrultusunda gece saatlerinden itibaren yağış etkisini gösterdi.

saha çalışmaları ve hasarın giderilmesi:

Karasu merkezi ve çevre mahallelerde suyun sürüklediği araçların çarpışması sonucu çok sayıda taşıtta maddi hasar oluştu. Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyeleri, oluşan olumsuzlukları gidermek için sahada müdahaleye başladı; ekipler selde sürüklenen araçların oluşturduğu riskleri ortadan kaldırmak ve altyapıdaki hasarı tespit etmek için çalışmalar yürütüyor.

Yetkililer, afetin bilançosunun gündüz saatlerinde netleştiğini, ekiplerin çökme, yol hasarı ve taşkın riskine karşı öncelik sırasına göre müdahale ettiğini bildiriyor. Bölgedeki çalışmaların bir kısmı geçici güvenlik önlemleri ve hasar tespit tutanakları düzenlenerek yürütülüyor.

Rıdvan Vardar ise durumu şöyle anlattı: "Akşam saatlerinde yoğun bir sağanak başladı. Araçlar sürüklenmeye başladı. Şu anda polis ekiplerini bekliyoruz. Tutanak tutulacak".

Yetkililer ayrıca yağışların hafta sonuna kadar sürmesinin beklendiğini, bu nedenle vatandaşların uyarılara dikkat etmesi ve acil durum hatlarına bilgi vermesi gerektiğini vurguluyor.

SAKARYA’DA ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ SAĞANAĞIN SELE DÖNÜŞTÜĞÜ KARASU İLÇESİNDE HASARIN BOYUTU GÜNDÜZ...

SAKARYA’DA ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ SAĞANAĞIN SELE DÖNÜŞTÜĞÜ KARASU İLÇESİNDE HASARIN BOYUTU GÜNDÜZ ORTAYA ÇIKTI. SEL SULARIYLA SÜRÜKLENEN VE ÇARPIŞAN ARAÇLARDA MADDİ HASAR OLUŞTU.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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