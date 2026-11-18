Operasyonun ayrıntıları:

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapıldığına ilişkin yürüttüğü istihbarı çalışmalar kapsamında Karataş ilçesinde O.O. isimli şahsın ikametine operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramalar sonucunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi ve bir şüpheli gözaltına alındı.

Ele geçirilen maddeler:

Aramalarda 852 sentetik ilaç ile birlikte 1,15 gram kokain, 0,51 gram kubar esrar, 1,21 gram eroin ve 1,21 gram A-M maddesi bulundu. Ayrıca ekipler, 3 Kasım 2026 tarihinde Kahramanmaraş’tan çalındığı tespit edilen bir motosikleti de ele geçirdi.

Soruşturma ve teslimat:

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 1 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ele geçirilen çalıntı motosiklet ise yapılan işlemlerin ardından sahibine teslim edildi.

Adana'da uyuşturucu operasyonu: 852 sentetik ilaç ele geçirildi