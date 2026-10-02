Karatay’da iki yeni emniyet binasının temeli atıldı

Karatay'da emniyet yatırımlarının temeli atıldı

Karatay ilçesinin güvenlik altyapısını güçlendirecek iki önemli yatırım için toplu temel atma töreni düzenlendi. Törende, Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası ile İstiklal Mahallesi Polis Merkezi'nin temeli dualar eşliğinde atıldı. Projeler İçişleri Bakanlığı, Konya Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü ve Karatay Belediyesi iş birliğiyle hayata geçiriliyor ve amaç, emniyet hizmetlerinin daha modern, fonksiyonel ve erişilebilir mekânlarda yürütülmesini sağlamak.

yatırımın amacı ve iş birliği:

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, törende yapılan konuşmada yatırımların yalnızca fiziki yapı olmadığını, aynı zamanda vatandaş ile emniyet teşkilatı arasındaki hizmet bağını güçlendireceğini vurguladı. Kılca, emniyet mensuplarının fedakârlıkla görev yaptığını belirterek belediye olarak onların görev koşullarını iyileştirmenin sorumlulukları olduğunu söyledi. Ayrıca Tatlıcak ve Çevik Kuvvet Polis Merkezleri için proje ve ihale süreçlerinin tamamlanmasının ardından yapım çalışmalarına başlanacağı bildirildi.

proje özellikleri:

Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet binası, 178 milyon lira yatırım bedeliyle 9.575 metrekare arsa üzerinde, 3.493 metrekare inşaat alanında planlandı. Betonarme yapı olarak; bodrum, zemin ve iki normal kat olmak üzere toplam 4 kattan oluşacak ve personel ile hizmet araçları için 43 araçlık otopark içerecek şekilde projelendirildi. İstiklal Mahallesi Polis Merkezi ise 3.379 metrekare arsa üzerinde, 976 metrekare inşaat alanı ve bodrum, zemin ile bir normal kattan oluşan 3 katlı betonarme bir yapı olarak planlandı; yatırım bedeli KDV dâhil 58 milyon lira olarak açıklandı.

protokol ve tören:

Temel atma programına Konya Valisi İbrahim Akın, AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cemil Lütfi Özkul, Konya İl Emniyet Müdür Yardımcısı Osman Kolay, Karatay Kaymakamı Cengiz Ayhan, Meram ve Selçuklu belediye başkanları ile çok sayıda il ve ilçe temsilcisi katıldı. Konuşmalarda şehirde huzur ve güvenin önemine vurgu yapılırken, yatırımların tamamlanmasıyla Karataylıların emniyet hizmetlerine daha modern ortamlarda erişeceği belirtildi. Protokol konuşmalarının ardından projelerin temelleri dualarla atıldı ve yetkililer çalışmaların kazasız tamamlanmasını diledi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yatırımların il genelinde sürdüğünü hatırlatarak Meram ve Selçuklu ile birlikte üç merkez ilçede emniyet altyapısının güçlendirileceğini söyledi. Konya Valisi İbrahim Akın da emniyet teşkilatının 7/24 görev yaptığına dikkat çekerek bu tür hizmet binalarının şehirlerin sürdürülebilir kalkınması ve huzuruna doğrudan katkı sunduğunu ifade etti.

Karatay Belediyesi yetkilileri ve protokol, projelere destek veren kurumlara teşekkür ederek hizmet binalarının Karatay, Konya ve Emniyet Teşkilatı için hayırlı olmasını temenni etti.

KARATAY İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI İLE İSTİKLAL MAHALLESİ'NE KAZANDIRILACAK POLİS MERKEZİ'NİN TEMELİ, DÜZENLENEN TÖRENLE ATILDI.