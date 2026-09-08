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Karayollarında sıkı denetim: Kars'ta hız, telefon ve kemer uyarısı

Kars'ta trafik ekipleri karayollarında hız, seyir halinde telefon kullanımı ve emniyet kemeri uygulamasıyla kazaları azaltmayı ve yol güvenliğini artırmayı hedefledi.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 12:12

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Karayollarında sıkı denetim: Kars'ta hız, telefon ve kemer uyarısı

Karayollarında kapsamlı denetim

Kars Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent sınırları içindeki karayollarında sürücü ve yolcuların can ile mal güvenliğini sağlamak amacıyla geniş kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Uygulamada trafik kurallarına uyum, araç içi davranışlar ve sürüş güvenliğini doğrudan etkileyen hususlar kontrol edildi.

Hız ve dikkat vurgusu:

Denetimler sırasında ekipler, özellikle hız sınırlarına uyulmasının önemine dikkat çekti. Hız ihlallerinin trafik kazalarında ölüm ve yaralanma riskini artırdığına işaret eden yetkililer, sürücülerin yol ve hava şartlarını göz önüne alarak hızlarını belirlemeleri gerektiğini hatırlattı. Ayrıca seyir halindeyken cep telefonu kullanımının sürücünün dikkatini dağıtarak kazalara neden olabileceği konusunda uyarılar yapıldı.

Emniyet kemerinin önemi ve kapsamlı bilgilendirme:

Uygulamada sürücülere sadece kendi güvenlikleri değil, araçtaki tüm yolcuların emniyeti konusunda da bilgilendirme yapıldı. Ekipler, emniyet kemerinin şehirlerarası olduğu kadar şehir içindeki kısa mesafeli yolculuklarda da hayati önem taşıdığını vurguladı ve tüm yolcuların kemer takmasının sağlanmasını istedi.

Yetkililer, denetimlerin cezalandırma odaklı olmadığını; esas hedefin trafik kazalarını önlemek ve vatandaşların güvenli şekilde seyahat etmesini sağlamak olduğunu belirtti. Kars'ta karayollarındaki denetimlerin, sürücülerin ve yolcuların can ve mal güvenliğini korumak amacıyla kararlılıkla devam edeceği bildirildi.

Hız sınırlarına uyalım, seyir halinde cep telefonu kullanmayalım, emniyet kemerimizi daima takalım.

KARS’TA TRAFİK EKİPLERİNDEN KARAYOLLARINDA SIKI DENETİM: “HIZINIZI DÜŞÜRÜN, KEMERİNİZİ...

KARS’TA TRAFİK EKİPLERİNDEN KARAYOLLARINDA SIKI DENETİM: “HIZINIZI DÜŞÜRÜN, KEMERİNİZİ TAKIN”(KARS-İHA)

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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