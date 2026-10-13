Karayolunda kontrolü kaybeden otomobil karakoçan'da şarampole yuvarlandı: üç yaralı

Karakoçan'da şarampole yuvarlanan araçta üç kişi yaralandı

Elazığ-Bingöl karayolu Karakoçan ilçesi Durmuş köyü mevkiinde meydana gelen kazada, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil şarampole yuvarlanıp takla attı. Araçta bulunan kişilerin sıkışması üzerine bölgeye acil müdahale ekipleri sevk edildi.

kaza ayrıntıları:

Kazada, araç sürücüsü H.A. idaresindeki 34 LB 3260 plakalı otomobilde bulunan üç kişi yaralandı. Olay yerine ulaşan sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri ilk müdahaleyi yaptı ve kazanın oluş şeklini yerinde değerlendirdi.

yaralıların kurtarılması ve tedavi:

Sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından araç içinden çıkarıldı. Yaralılara olay yerinde sağlık ekipleri tarafından müdahale edilerek, ambulanslarla Karakoçan Devlet Hastanesi'ne sevk edilip tedavi altına alındı.

Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı. Kazanın kesin nedenine ilişkin soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.

ELAZIĞ’DA OTOMOBİLİN ŞARAMPOLE YUVARLANMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 3 KİŞİ YARALANIRKEN, ARAÇTAN SIKIŞAN YARALILAR İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN ÇIKARTILDI