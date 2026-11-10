Kardeşlik Bayburt'ta yankılandı: Azerbaycan Zafer Günü anıldı

Bayburt Üniversitesi ev sahipliğinde, 8 Kasım Azerbaycan Zafer Günü kapsamında Uluslararası Öğrenci Topluluğu ile Akademik Düşünce, Eğitim ve Medeniyet (ADEM) Topluluğunun iş birliğinde bir program düzenlendi. Etkinlikte kardeşlik, dayanışma ve iki ülke arasındaki tarihî bağlar ön plana çıktı.

program ve konuşmalar:

Programa Vali Mustafa Eldivan, Belediye Başkanı Mete Memiş, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Goşgar Zeynalov, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Açılış konuşmalarında Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin önemi ve ortak tarih vurgulandı.

Etkinlikte Doç. Dr. Ramin Sadık, “Zafere Giden Yol” başlıklı sunumuyla Karabağ Zaferi'ne uzanan süreci anlattı. Sunumda çatışma dönemi, diplomatik süreç ve zaferin bölgesel etkileri ele alındı.

kültürel etkinlikler ve anma:

Programda kültürel paylaşıma da geniş yer verildi; Dr. Öğr. Üyesi Uğur Doğan yönetimindeki koro türküler seslendirirken, öğrenciler halk oyunları gösterileriyle geceye renk kattı. Bu bölümler hem dayanışma duygusunu güçlendirdi hem de kültürel yakınlığı öne çıkardı.

Vali Mustafa Eldivan etkinlikte Azerbaycan Zafer Günü'nü kutladı ve Karabağ Zaferi sırasında hayatını kaybeden şehitleri rahmet ve minnetle andı. Konuşmalarda iki ülke arasındaki kardeşlik vurgusu ile birlikte anma ve hatırlamanın önemi tekrarlandı.

Etkinlik, katılımcılar arasındaki diyalog ve paylaşımlarla son buldu; organizasyonun ev sahipleri, akademik temsilciler ve öğrenciler arasındaki iş birliğinin devam edeceği belirtildi.

BAYBURT’TA ‘AZERBAYCAN ZAFER GÜNÜ’ COŞKUYLA KUTLANDI