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Kardeşlik dalgalanıyor: Kütahya'da Azerbaycan devlet bayrağı günü kutlaması

Kütahya'da Azerbaycan Devlet Bayrağı Günü'nde Türkiye ve Azerbaycan bayrakları birlikte göndere çekildi; konuşmalarda bağımsızlık, millî kimlik ve kardeşlik vurgulandı.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 09:43

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Kardeşlik dalgalanıyor: Kütahya'da Azerbaycan devlet bayrağı günü kutlaması

Kardeşlik dalgalanıyor: Kütahya'da Azerbaycan devlet bayrağı günü kutlaması

Kütahya’da Azerbaycan Devlet Bayrağı Günü dolayısıyla düzenlenen törende, Azerbaycan ve Türkiye bayrakları göndere çekilerek yan yana dalgalandırıldı. Etkinlikte katılımcılar ve konuşmacılar bayrağın taşıdığı tarihî ve manevi değere vurgu yaptı.

bayrağın anlamı ve iletilen mesajlar:

Programda Kütahya Azerbaycanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı İlqar İdrisov konuştu. İdrisov, Azerbaycan Devlet Bayrağı’nın bağımsızlık, millî kimlik, özgürlük ve milli birlik sembollerinden biri olduğunu belirterek, bu kutsal değerin gelecek nesillere aktarılmasının önemini vurguladı.

kardeşlik vurgusu ve kapanış:

DPÜ Harı Bülbül Topluluğu Başkanı Ozan Rıza Özgüden ile Başkan Yardımcısı Daşgın Balakişiyev da konuşmalarında bayrağın bağımsızlık ve özgürlüğü temsil ettiğini söyledi ve Türkiye ile Azerbaycan arasındaki tarihî, kültürel ve kardeşlik bağlarına dikkat çekti. Program, iki ülke arasındaki sarsılmaz kardeşliğin gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine işaret edilerek devam etti ve bir millet, iki devlet anlayışına vurgu yapıldı.

Etkinlik, katılımcıların Yaşasın Azerbaycan, yaşasın Türkiye sloganları ile sona erdi.

KÜTAHYA&#039;DA, AZERBAYCAN DEVLET BAYRAĞI GÜNÜ DOLAYISIYLA AZERBAYCAN VE TÜRKİYE BAYRAKLARI GÖNDERE...

KÜTAHYA'DA, AZERBAYCAN DEVLET BAYRAĞI GÜNÜ DOLAYISIYLA AZERBAYCAN VE TÜRKİYE BAYRAKLARI GÖNDERE ÇEKİLEREK YAN YANA DALGALANDIRILDI.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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