Kargoyla gönderilen milyonluk çek sonrası firma icra ve belirsizlikle karşı karşıya

olayın özeti:

Trabzon merkezli bir üretim firmasının sahiplendiği çekin, tedarikçi firmaya ödeme amacıyla yaklaşık iki ay önce MNG Kargo ile gönderildiği, çekin değerinin ise yaklaşık 1 milyon lira olduğu bildirildi. Firma yetkilileri, kargoda çalındığı iddia edilen çekle ilgili olarak önce savcılığa suç duyurusunda bulundu ve savcılıktan çek için el koyma kararı çıkarttı.

savcılık, bankalar ve çeke ilişkin işlem süreci:

Firma yetkilileri, çalındığı belirtilen çek için savcılığa başvurmalarının ardından farklı faktoring şirketlerinin kendilerini arayarak çeki kırdırmak istediklerini bildirdiğini aktardı. Bunun üzerine savcılığa suç duyurusunda bulunuldu ve ilgili mercilerden alınan el koyma kararı ilgililere iletildi. Buna rağmen, iddiaya göre şahıslar bankaya giderek çeki ibraz etti.

Çekin arkasına iki farklı banka tarafından dava numarası yazıldı ve çekle ilgili işlem yapılamayacağına dair not düşüldü; buna rağmen bankalar çeki şahıslara iade etti. Ardından söz konusu kişiler çeki alıp farklı firmalara kaşeletmiş ve İzmir merkezli bir avukat aracılığıyla çekleri icraya vererek icra takibi başlattı.

mağduriyet, engellenen itirazlar ve talepler:

Firma sahiplerinden Akın Dağdöğen, hesaplara bloke konulduğunu öğrendiklerinde durumdan haberdar olduklarını belirterek yetkililere başvurduklarını söyledi. Dağdöğen, ilgili adliyelere başvurmalarına rağmen 'gittiğimiz bütün adliyelerde kapılar yüzümüze kapandı' ifadelerini kullandı ve itiraz edememekten şikâyet etti.

Dağdöğen, muhatap şirket veya şahıslarla ilgili isim ve irtibat bilgilerine sahip olmadıklarını, telefon numarası dahi bulunmayan bir şirketle karşılaştıklarını anlattı. Yetkililerin kendilerine, 'Hiçbir şey yapamazsınız, itirazda bulunamazsınız. Karşı taraf bu parayı sizden alır. Daha sonrasında siz karşı tarafa alacak davası açarsınız' şeklinde bilgi verdiğini aktardı.

Dağdöğen, 'Paramız blokede olsun, bunda bir sorun yok. Bizim istediğimiz tek şey, mahkeme yoluyla kimin haklı, kimin haksız olduğunun ortaya çıkması. Karşı taraf haklıysa parasını alsın. Ben şu anda dolandırılmadım, dolandırılıyorum. Ben dolandırılmak istemiyorum' diyerek yetkililerden ve ilgili mercilerden yardım talep etti.

Firma temsilcileri, ellerindeki el koyma kararıyla adliyelere başvurduklarını ancak uygun çözüm ve itiraz kanallarına ulaşamadıklarını; hesaplarına konulan blokelerin kaldırılması ve mağduriyetlerinin giderilmesi için resmi mercilerden müdahale beklediklerini belirtiyor.

TRABZON’DA ÜRETİM FİRMASI SAHİPLERİNDEN AKIN DAĞDÖĞEN, KARGO YOLUYLA GÖNDERDİKLERİ ÇEKİN ÇALINDIĞINI ÖĞRENDİKLERİNİ BELİRTTİ.