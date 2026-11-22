Kavrun Yaylası'nda buzlu suya girme anı

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Kavrun Yaylası'na çıkan ÇADOSK Başkanı Hüseyin Şahin ve oğlu Şahin Şahin, karla kaplı yayladaki buz tutmuş suyun içine girerek yüzdü.

Sahne anbean kaydedildi:

Soğuk havaya rağmen karlı suya giren baba ve oğul, yaylada bulunan vatandaşlar tarafından anbean kayda alındı. Ortaya çıkan görüntüler, izleyenlere renkli ve dikkat çekici anlar sundu.

Yayla atmosferi:

Baba ile oğul kısa süreli yüzme sırasında keyifli dakikalar yaşadı; kar ve buzlu su, çekilen görüntülere farklı bir atmosfer kattı. Görüntüler, yayla yaşamının sıra dışı bir kesitini gösterdi.

RİZE'DE BABA VE OĞLU KARLA KAPLI YAYLADA BUZ GİBİ SUYA GİREREK YÜZDÜ