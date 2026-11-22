Canik Belediyesi'nden öğretmenlere özel indirim

Canik Belediyesi, Öğretmenler Günü'ne yönelik olarak Meşe Tesisleri'nde tüm öğretmenlere yönelik bir indirim kampanyası başlattı. Uygulama 23-27 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak ve tesisin tüm bölümlerini kapsayacak.

Kampanya koşulları:

Bu tarihler arasında Meşe Tesisleri'ni ziyaret eden öğretmenlere yüzde 30 indirim uygulanacak. İndirimden yararlanmak isteyen öğretmenlerin kasada öğretmen görev belgelerini göstermeleri yeterli olacak.

Başkanın değerlendirmesi:

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, emekli vatandaşların ve öğrencilerin sosyal hayata katılımını destekleyen uygulamaların yanı sıra farklı indirim uygulamalarını da sürdürdüklerini belirtti ve tüm öğretmenlerin yaklaşan Öğretmenler Günü’nü tebrik etti.

Sandıkçı ayrıca tesisin yenileme çalışmalarının ardından Karadeniz Bölgesi’nin önde gelen sosyal tesislerinden biri haline geldiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Belediyemiz Meşe Tesisleri’nde hemşehrilerimizle buluşmaya devam ediyoruz. Bölgemiz ve ilçemiz turizmine değer katan bir yapı haline dönüştürdüğümüz Canik Belediyesi Meşe Tesislerimizde indirim uygulamalarımızı ve farkındalık programlarımızı sürdürüyoruz. Hem yurt içinden hem de yurt dışından kafilelerimizi bu güzide merkezimizde ağırlamaya devam ediyoruz. Canik Belediyesi Meşe Tesislerimize ilgi gösteren tüm vatandaşlarımıza ve ziyaretçilerimize teşekkür ediyorum"

Belediye, bu tür indirimlerin hem yerel sosyal yaşamı canlandırmayı hem de Meşe Tesisleri'nin ziyaretçi profilini genişletmeyi amaçladığını belirtiyor. Öğretmenlere yönelik bu dönemlik uygulama, tesisin tanıtımına ve öğretmenlerin sosyal imkânlarından faydalanmasına katkı sağlayacak.

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