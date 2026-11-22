şehirde sosyal belediyecilik örneği:

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz otizmli çocuklarla Agro Park’ta bir araya gelerek onlara unutulmaz bir gün yaşattı. Gün boyunca çocuklarla yakından ilgilenen Yılmaz, etkinliğin amacını özel çocukların sosyal hayata katılımını güçlendirmek ve ailelerine moral vermek olarak açıkladı.

Etkinlik, çocukların oyun ve dinlenme alanlarında zaman geçirmesiyle başladı. Parktaki çeşitli etkinliklere katılan çocuklar, staff ve ailelerinin eşlik ettiği programda hem eğlendi hem de sosyal iletişimlerini pekiştirme fırsatı buldu. Aileler, belediyenin bu tür düzenlemelerinin kendileri için önemli bir destek olduğunu dile getirdi.

direksiyona geçtiği anlar:

En dikkat çekici an, çocukların Başkan Yılmaz’dan aracı kullanarak kendilerini gezdirmesini istemesiyle yaşandı. Yılmaz bu isteği geri çevirmeyip direksiyon başına geçti ve minik misafirlerine Agro Park’ı gezdirerek onları sevindirdi. Gezinti sırasında çocukların heyecanı ve gülüşleri etkinliğin duygusal boyutunu öne çıkardı.

Yılmaz, çocuklarla sohbet ederek onların duygularına ortak oldu ve her birinin özel ilgiye ihtiyaç duyduğunu belirtti. Belediyenin sosyal hizmet anlayışı içinde bu tip birebir buluşmaların, özel gereksinimli bireylerin özgüvenini artırdığını ve topluma dahil edilme süreçlerini hızlandırdığını vurguladı.

belediyenin devam eden taahhüdü:

Başkan Yılmaz, etkinlikte yaptığı konuşmada "Çocuklarımızın mutluluğu her şeyden kıymetli" sözleriyle belediyenin hassasiyetini özetledi. Yılmaz, Şehitkamil Belediyesi olarak özel ihtiyaçlı çocukların ve ailelerinin yanında olmaya devam edeceklerini, benzer etkinlikleri sürdüreceklerini ifade etti.

Gün sonunda aileler ve katılımcılar, bu tür buluşmaların çocukların günlük yaşamdaki katılımını artırdığı ve ailelere psikolojik destek sağladığı konusunda hemfikir oldu. Belediye yetkilileri, ilerleyen dönemde de erişilebilirlik, eğitim ve sosyal programlara ağırlık verileceğini belirtti.

YILMAZ’DAN ANLAMLI BULUŞMA