Osmangazi'de Orhan Kemal yılı kapanış etkinliği

Kültür ve sanata verdiği destekle öne çıkan Osmangazi Belediyesi, 2026 yılını Türk edebiyatının usta kalemi Orhan Kemal'e ithaf ederek yıl boyunca kapsamlı bir program yürüttü. Yılın son aylarında düzenlenen söyleşi ve okuma atölyesi, hem edebiyatseverlere hem de yerel okur topluluğuna yazarın yaşamına ve eserlerine ilişkin derinlemesine bir bakış sundu.

"Ekmek, Kardeşlik ve Umut" atölyesi ve konuşmacılar:

Etkinlik, Yaşar Kemal Medeniyetler Kütüphanesi'nde yapıldı. Programın moderatörlüğünü Mazlum Vesek üstlendi; konuk konuşmacı ise Orhan Kemal’in oğlu, Orhan Kemal Müzesi Kurucusu ve yazar Işık Öğütçü oldu. "Ekmek, Kardeşlik ve Umut" başlıklı söyleşi ve okuma atölyesi, yazarın romanlarındaki temalar üzerinden katılımcılara örnek okumalara ve tartışmalara olanak verdi.

Söyleşide Işık Öğütçü, babasının kişiliğine dair anekdotlarla zenginleşen bir anlatı sundu. Orhan Kemal’in sıcaklığı, kahvehanelerdeki samimi ilişkileri ve sohbetlerle insanları hemen çevresine toplaması dinleyicilerle paylaşıldı. Anlatılanlar arasında Semih Balcıoğlu ve Erol Şadi Erdinç ile ilgili anılar da yer aldı; bu hatıralar yazarın cezaevi dönemi anılarının ve eserlerinin nasıl şekillendiğine dair ipuçları verdi.

Orhan Kemal’in üretkenliği ve müze koleksiyonundan izler:

Işık Öğütçü, Orhan Kemal’in üretken çalışma alışkanlıklarına dikkat çekti. Müzede bulunan orijinal dosya arasında Vukuat Var isimli eserinin 370 sayfalık orijinal dosyasının yer aldığı belirtildi. Öğütçü'nün aktardığına göre, yazar bu romanı bir gazeteciye 1954 yılında 20 günde yazdığını söylemiş. Ardından gelen ikinci cilt olan Hanımın Çiftliği ile aynı temponun devam ettiğini dinleyicilere örneklerle anlattı.

Programda, Orhan Kemal’in yalnızca romancı değil; senaryo ve öykü yazarak geçimini sağlar şekilde eserlerini satma pratiği de vurgulandı. Bu yaklaşımın, yazarın hem üretim hızını hem de metinlerindeki akıcılığı nasıl beslediği üzerinde duruldu. Katılımcılar Işık Öğütçü'ye merak ettikleri soruları yöneltti ve Öğütçü samimi cevaplarla sohbeti zenginleştirdi.

Etkinliğe ayrıca Mazlum Vesek tarafından yapılan şiir seslendirmeleri de eşlik ederek buluşmaya farklı bir renk kattı. Programın sonunda Işık Öğütçü, katılımcılar için Orhan Kemal kitaplarını imzaladı ve okurlarla bire bir temas kurdu.

Osmangazi Belediyesi'nin 2026 programı kapsamında düzenlenen bu tür etkinlikler, yerel halkın edebiyatla kurduğu bağı güçlendirmeyi ve Orhan Kemal'in mirasını yeni kuşaklara taşıma hedefini pekiştirdi.

KÜLTÜR VE SANATA VERDİĞİ DESTEKLE DİKKAT ÇEKEN OSMANGAZİ BELEDİYESİ, 2026 YILINI TÜRK EDEBİYATININ USTA KALEMİ ORHAN KEMAL’E İTHAF ETTİ. YIL BOYUNCA DÜZENLENEN ETKİNLİK VE SÖYLEŞİLERLE OSMANGAZİLİLER, TÜRK EDEBİYATININ ÖNEMLİ İSİMLERİNDEN ORHAN KEMAL’İN YAŞAMINI, EDEBİYAT ANLAYIŞINI VE ESERLERİNİ YAKINDAN TANIMA FIRSATI BULDU.