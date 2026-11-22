Etkinlik ayrıntıları:

Sinop'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen bilardo turnuvasında öğretmenler keyifli ve heyecanlı anlar yaşadı. Organizasyon Sinop Modi Spor Kulübü Bilardo Salonu'nda gerçekleştirildi ve turnuvaya 14 öğretmen katıldı. Toplam 7 karşılaşma ile başlayan organizasyonda katılımcılar hem sportif rekabet hem de meslektaşlarıyla bir araya gelme imkânı buldu.

Turnuva, hafta boyunca süren sosyal ve kültürel programın spor ayağını oluşturdu. Katılımcılar farklı branşlardan gelen meslektaşlarıyla iletişim kurarken, masa sporunun getirdiği odaklanma ve strateji gerektiren ortamda performanslarını gösterme fırsatı yakaladı.

İl milli eğitim müdürünün değerlendirmesi:

Sinop İl Milli Eğitim Müdürü Osman Cebeci, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü çeşitli sosyal, kültürel ve spor faaliyetleriyle kutladıklarını ifade etti. Cebeci, etkinliklerin bir hafta öncesinden başladığını belirterek dünkü doğa yürüyüşüne yaklaşık 300 öğretmen'in katıldığını ve geçen hafta voleybol müsabakalarının başlatıldığını söyledi.

Cebeci, öğretmenlerin toplum için taşıdığı öneme vurgu yaparak vefat eden öğretmenlerin anılacağını ve emekli öğretmenlerin evlerinde ziyaret edilerek vefanın gösterileceğini aktardı. Turnuvada dereceye girenlere kupa ve çeşitli hediyelerin verileceği ve ödüllerin 24 Kasım programında takdim edileceği bildirildi.

Sporun ve etkinliklerin katkısı:

Böyle etkinlikler öğretmenlerin mesleki bağlılığını ve dayanışmasını güçlendiriyor, aynı zamanda stres yönetimi ve ekip içi iletişimi geliştirmeye katkı sunuyor. Bilardo gibi bireysel performans odaklı ama sosyal bir ortamda oynanan sporlar, rekabet ile dayanışmayı dengeleyerek meslek içi ilişkileri pekiştiriyor. Sinop'taki programın hafta boyu sürmesi, kent genelinde öğretmenlere yönelik farkındalık yaratma hedefini destekliyor.

SİNOP’TA 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA DÜZENLENEN BİLARDO TURNUVASINDA ÖĞRETMENLER, KEYİFLİ VE HEYECANLI ANLAR YAŞADI.