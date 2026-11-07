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Karne hediyesi bisiklet yerine dudak dolgusu isteyen gençlerin yükselen estetik talepleri

Sosyal medya etkisiyle gençlerde estetik talepler gerçeği zorluyor; doktorlar omuz genişletme, ayak küçültme ve karne hediyesi dudak dolgusu görüyor.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 09:51

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EDİTÖR: Serkan Varol

Karne hediyesi bisiklet yerine dudak dolgusu isteyen gençlerin yükselen estetik talepleri

sosyal medya ve gençlerin estetik algısı:

Sosyal medyada yayılan filtreler ve dijital içeriklerin sunduğu "kusursuz" görüntüler, gençlerin beden ve güzellik algısını değiştirdi. Uzmanlar, artık ailelerin karne veya yaz tatili hediyesi olarak dudak dolgusu talep eden çocuklarla, omuz genişletme ya da ayak küçültme gibi alışılmadık estetik isteklerle karşılaştıklarını bildiriyor.

Prof. Dr. Yakup Çil (VM Medical Park Florya Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı) ve Doç. Dr. Emre Hocaoğlu (İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi), başvurulardaki değişimi klinik örneklerle aktarıyor; gençlerin sosyal medyada gördükleri ideal görüntülere ulaşma arzusu, cerrahi taleplerin yaşını ve çeşidini değiştirdi.

uzmanların gözlemleri ve karşılaşılan talepler:

Çil, hastalar arasında ayaklarını küçültmek isteyenlerin, "ayakkabılarım daha şık dursun" diye talepte bulunanların olduğunu belirtiyor. Erkek hastaların ise daha atletik, omuzları geniş duran bir görünüm istemek üzere ameliyat arayışına girdiklerini söylüyor. Hocaoğlu da benzer şekilde "omuz genişletmek, ayak daraltmak gibi daha süper estetik beklentilerle" başvuranların olduğunu ifade ediyor.

Uzmanlar, bazı doğumsal anomalilerde cerrahinin gerekli ve anlamlı olabileceğini ancak sosyal medyada gözüktüğü kadar basit olmayan birçok girişimin var olduğunu vurguluyor. Bir uzman ifadesi şöyle: "Bunlar tıpkı bir yapının kolonunu kesmek gibi bedenin bir bölümünü etkileyecek müdahaleler".

riskler, psikolojik değerlendirme ve uyarılar:

Her cerrahi ve invaziv uygulamanın komplikasyon riski taşıdığına dikkat çekiliyor. Uzmanlar, işlemlerin ehil ellerde yapılmasının hayati olduğunu; aksi takdirde uzun süreli fonksiyon kayıpları veya istenmeyen sonuçların görülebileceğini belirtiyor.

Hocaoğlu, başvuruları değerlendirirken hastaların yalnızca taleplerini dinlemekle kalmadıklarını, aynı zamanda psikolojik durumlarını da incelediklerini söylüyor. Patolojik bir durum şüphesi olduğunda psikiyatri konsültasyonu istendiğini ve uç taleplerde bu tip değerlendirmelerin zorunlu hale geldiğini vurguluyor.

Uzmanlar ayrıca sosyal medyada paylaşılan hızlı "öncesi-sonrası" görüntülerine aldanılmaması gerektiğini belirtiyor: işlemler çoğu zaman 15 saniyelik videolardaki gibi basit dokunuşlar değil, kendine özgü komplikasyonları olabilecek tıbbi müdahaleler.

Sonuç olarak, çocuklardan genç yetişkinlere kadar estetik beklentilerde görülen bu hızlı değişim uzmanların uyarılarını beraberinde getiriyor. Doktorlar, aileleri ve gençleri bilinçlendirme, gereksiz ve riskli müdahalelerden kaçınma konusunda daha duyarlı olmaya çağırıyor.

VM MEDİCAL PARK FLORYA HASTANESİ PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ UZMANI PROF. DR. YAKUP...

VM MEDİCAL PARK FLORYA HASTANESİ PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ UZMANI PROF. DR. YAKUP ÇİL

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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