Karpuzlu Abak Mahallesi'nde kamyonet takla attı, üç kişi hastaneye kaldırıldı

Aydın'ın Karpuzlu Abak Mahallesi'nde 42 ASB 584 plakalı kamyonetin takla atması sonucu üç kişi yaralandı; itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri müdahale etti.